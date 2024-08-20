https://ria.ru/20240820/pozharnye-1967247641.html

В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе

В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе - РИА Новости, 20.08.2024

В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе

Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:59

2024-08-20T09:59

2024-08-20T09:59

происшествия

ростовская область

пролетарск

пролетарский район

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель администрации Пролетарского района. В воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Отмечалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. Кроме того, в Пролетарске был объявлен сбор гуманитарной помощи огнеборцам."Тушение возгорания продолжается. Задействованы спасатели города, района и области", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы домам нет.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967113150.html

ростовская область

пролетарск

пролетарский район

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происшествия, ростовская область, пролетарск, пролетарский район, василий голубев