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В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе - РИА Новости, 20.08.2024
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе
Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:59
2024-08-20T09:59
2024-08-20T09:59
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель администрации Пролетарского района. В воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Отмечалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. Кроме того, в Пролетарске был объявлен сбор гуманитарной помощи огнеборцам."Тушение возгорания продолжается. Задействованы спасатели города, района и области", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы домам нет.
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Происшествия, Ростовская область, Пролетарск, Пролетарский район, Василий Голубев
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе
В Пролетарске третий день продолжают тушить пожар на промскладе