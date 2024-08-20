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В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе - РИА Новости, 20.08.2024
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09:59 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/pozharnye-1967247641.html
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе - РИА Новости, 20.08.2024
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе
Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:59
2024-08-20T09:59
происшествия
ростовская область
пролетарск
пролетарский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель администрации Пролетарского района. В воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Отмечалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. Кроме того, в Пролетарске был объявлен сбор гуманитарной помощи огнеборцам."Тушение возгорания продолжается. Задействованы спасатели города, района и области", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы домам нет.
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происшествия, ростовская область, пролетарск, пролетарский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Пролетарск, Пролетарский район, Василий Голубев
В Ростовской области третий день продолжают тушить возгорание на складе

В Пролетарске третий день продолжают тушить пожар на промскладе

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Пожарные третий день продолжают тушить возгорание в промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, угрозы домам нет, сообщил РИА Новости представитель администрации Пролетарского района.
В воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Отмечалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. Кроме того, в Пролетарске был объявлен сбор гуманитарной помощи огнеборцам.
«
"Тушение возгорания продолжается. Задействованы спасатели города, района и области", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы домам нет.
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41
19 августа, 16:13
 
ПроисшествияРостовская областьПролетарскПролетарский районВасилий Голубев
 
 
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