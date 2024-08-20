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Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 20.08.2024
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10:20 20.08.2024 (обновлено: 10:23 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967250604.html
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 20.08.2024
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:20
2024-08-20T10:23
происшествия
пролетарск
ростовская область
пролетарский район
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. "Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html
пролетарск
ростовская область
пролетарский район
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происшествия, пролетарск, ростовская область, пролетарский район
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Пролетарский район, Специальная военная операция на Украине
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске составила 10 тысяч квадратных метров

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
"Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - сказал собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПролетарскРостовская областьПролетарский район
 
 
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