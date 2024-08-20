https://ria.ru/20240820/pozhar-1967250604.html

Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"

Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 20.08.2024

Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:20

2024-08-20T10:20

2024-08-20T10:23

происшествия

пролетарск

ростовская область

пролетарский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. "Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html

пролетарск

ростовская область

пролетарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пролетарск, ростовская область, пролетарский район