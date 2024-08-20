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Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 20.08.2024
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:20
2024-08-20T10:20
2024-08-20T10:23
происшествия
пролетарск
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пролетарский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС. "Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пролетарск, ростовская область, пролетарский район
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Пролетарский район, Специальная военная операция на Украине
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске составила 10 тысяч квадратных метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
"Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - сказал собеседник.