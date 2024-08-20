https://ria.ru/20240820/pozhar-1967242809.html
На турбазе на Алтае сгорел жилой корпус и кафе
На турбазе на Алтае сгорел жилой корпус и кафе - РИА Новости, 20.08.2024
На турбазе на Алтае сгорел жилой корпус и кафе
Жилой корпус и кафе сгорели на турбазе "Айская долина" в Алтайском крае, в них находились 10 человек, обошлось без пострадавших, сообщают в МЧС по региону. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:45
2024-08-20T09:45
2024-08-20T09:54
происшествия
алтайский край
россия
горно-алтайск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 20 авг – РИА Новости. Жилой корпус и кафе сгорели на турбазе "Айская долина" в Алтайском крае, в них находились 10 человек, обошлось без пострадавших, сообщают в МЧС по региону. "В поселке Катунь по улице Катунская произошел пожар на турбазе "Айская долина", горел жилой корпус с пристроенным кафе. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, пожар был ликвидирован бойцами МЧС России на площади порядка 220 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал. Самостоятельно эвакуировались 10 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар тушили пять единиц техники, 13 человек, в том числе два пожарных расчёта из Горно-Алтайска. Причину происшествия устанавливают дознаватели.
https://ria.ru/20230620/altay-1879283092.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, россия, горно-алтайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Горно-Алтайск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На турбазе на Алтае сгорел жилой корпус и кафе
На турбазе "Айская долина" в Алтайском крае сгорел жилой корпус и кафе