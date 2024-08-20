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В Тернопольской области после взрывов вспыхнул пожар
В Тернопольской области после взрывов вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.08.2024
В Тернопольской области после взрывов вспыхнул пожар
Тернопольская область на Украине подверглась ударам в ночь на вторник, в результате чего возник пожар, говорится в сообщении Тернопольской областной военной... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:36
2024-08-20T07:36
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тернопольская область на Украине подверглась ударам в ночь на вторник, в результате чего возник пожар, говорится в сообщении Тернопольской областной военной администрации. "О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают сотрудники государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям и полиции", - сказано в публикации Telegram-канала администрации, при этом не уточняется место возгорания. В администрации анонсировали брифинг, на котором раскроют детали возгорания. Ранее в ночь на вторник, следуя данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в ряда областей Украины, в том числе в Тернопольской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html
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в мире, украина, тернопольская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Тернопольской области после взрывов вспыхнул пожар
ОВА: Тернопольская область на Украине подверглась ударам, возник пожар
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тернопольская область на Украине подверглась ударам в ночь на вторник, в результате чего возник пожар, говорится в сообщении Тернопольской областной военной администрации.
"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают сотрудники государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям и полиции", - сказано в публикации Telegram-канала администрации, при этом не уточняется место возгорания.
В администрации анонсировали брифинг, на котором раскроют детали возгорания.
Ранее в ночь на вторник, следуя данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в ряда областей Украины, в том числе в Тернопольской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.