https://ria.ru/20240820/pozhar-1967227345.html
В Крыму потушили природный пожар
В Крыму потушили природный пожар - РИА Новости, 20.08.2024
В Крыму потушили природный пожар
Возгорание сухой растительности в Крыму полностью потушено, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:32
2024-08-20T07:32
2024-08-20T07:32
происшествия
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
республика крым
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Крыму полностью потушено, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "В Крыму пожар сухой растительности полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности в Кировском районе Крыма, пожар локализовали на 20 гектарах. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. В тушении принимал участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению были привлечены более 120 человек и 32 единицы техники.
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россия
кировский район
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происшествия, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика крым
Происшествия, Россия, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Республика Крым
В Крыму потушили природный пожар
МЧС: в Крыму полностью потушили пожар сухой растительности