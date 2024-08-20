https://ria.ru/20240820/pozhar-1967227345.html

В Крыму потушили природный пожар

В Крыму потушили природный пожар - РИА Новости, 20.08.2024

В Крыму потушили природный пожар

Возгорание сухой растительности в Крыму полностью потушено, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:32

2024-08-20T07:32

2024-08-20T07:32

происшествия

россия

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

республика крым

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Крыму полностью потушено, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "В Крыму пожар сухой растительности полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности в Кировском районе Крыма, пожар локализовали на 20 гектарах. Огонь, как уточняется, был остановлен в одном километре от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. В тушении принимал участие вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил семь сбросов воды - более 30 тонн. Всего к тушению были привлечены более 120 человек и 32 единицы техники.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967154761.html

россия

кировский район

республика крым

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происшествия, россия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика крым