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При украинских обстрелах ДНР пострадали десять мирных жителей
При украинских обстрелах ДНР пострадали десять мирных жителей - РИА Новости, 20.08.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали десять мирных жителей
Десять мирных жителей пострадали при атаках украинских войск по территории ДНР во вторник, повреждены 14 жилых домов, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:14
2024-08-20T21:14
2024-08-20T21:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Десять мирных жителей пострадали при атаках украинских войск по территории ДНР во вторник, повреждены 14 жилых домов, сообщил глава республики Денис Пушилин."Десять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.По данным Пушилина, в результате сбросов взрывоопасных предметов в Донецке, центре Горловки и поселке Озеряновка пострадали пять мирных жителей. При обстреле Донецка и Горловки снарядами калибром 155 миллиметров пострадали три человека. Кроме того, в Макеевке в результате падения частей ракеты, сбитой системами ПВО, пострадали два мирных жителя. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.В результате атак ВСУ по территории республики повреждены 14 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры, добавил глава региона."Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Горловка, Денис Пушилин, Донецк
При украинских обстрелах ДНР пострадали десять мирных жителей
Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали десять мирных жителей