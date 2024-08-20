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Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
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18:02 20.08.2024 (обновлено: 18:04 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/poruchenie-1967393098.html
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии - Алании Сергею Меняйло следить за финансированием музея в память о жертвах теракта в Беслане. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:02
2024-08-20T18:04
владимир путин
сергей меняйло
беслан
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общество
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии - Алании Сергею Меняйло следить за финансированием музея в память о жертвах теракта в Беслане. Ранее Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана. "Там нужны еще средства на музей", - сказал Путин главе региона, обсуждая итоги встречи. Меняйло отметил, что в настоящий момент финансирования хватает, утверждается концепция музея. Глава республики пообещал Путину обратиться, если на сооружение музея будут необходимы дополнительные средства.
https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html
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владимир путин, сергей меняйло, беслан, россия, общество
Владимир Путин, Сергей Меняйло, Беслан, Россия, Общество
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане

Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти о жертвах Беслана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сергей Меняйло во время встречи
Владимир Путин и Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Сергей Меняйло во время встречи
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии - Алании Сергею Меняйло следить за финансированием музея в память о жертвах теракта в Беслане.
Ранее Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов Матери Беслана - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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"Там нужны еще средства на музей", - сказал Путин главе региона, обсуждая итоги встречи.
Меняйло отметил, что в настоящий момент финансирования хватает, утверждается концепция музея. Глава республики пообещал Путину обратиться, если на сооружение музея будут необходимы дополнительные средства.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
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Владимир ПутинСергей МеняйлоБесланРоссияОбщество
 
 
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