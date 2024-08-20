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Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии - Алании Сергею Меняйло следить за финансированием музея в память о жертвах теракта в Беслане. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:02
2024-08-20T18:02
2024-08-20T18:04
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии - Алании Сергею Меняйло следить за финансированием музея в память о жертвах теракта в Беслане. Ранее Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана. "Там нужны еще средства на музей", - сказал Путин главе региона, обсуждая итоги встречи. Меняйло отметил, что в настоящий момент финансирования хватает, утверждается концепция музея. Глава республики пообещал Путину обратиться, если на сооружение музея будут необходимы дополнительные средства.
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владимир путин, сергей меняйло, беслан, россия, общество
Владимир Путин, Сергей Меняйло, Беслан, Россия, Общество
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти в Беслане
Путин поручил Меняйло следить за финансированием музея памяти о жертвах Беслана