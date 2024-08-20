https://ria.ru/20240820/pomosch-1967390436.html

СМИ: в НАТО не все выполняют обещания по ускорению военной помощи Киеву

СМИ: в НАТО не все выполняют обещания по ускорению военной помощи Киеву - РИА Новости, 20.08.2024

СМИ: в НАТО не все выполняют обещания по ускорению военной помощи Киеву

Некоторые союзники Украины по НАТО не выполняют свои обещания по ускорению поставок военной техники Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:56

2024-08-20T17:56

2024-08-20T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

нато

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Некоторые союзники Украины по НАТО не выполняют свои обещания по ускорению поставок военной техники Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В июле более 20 стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, он опубликован на сайте ЕК. В рамках этого документа стороны обязуются оказать поддержку для удовлетворения срочных потребностей Украины в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии. Кроме того, стороны планируют помочь Украине в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания. "Ряд союзников Украины по НАТО не выполняют обещания ускорить поставки систем ПВО и другого военного снаряжения", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, несколько союзников Украины по НАТО до сих пор не выполнили свои обязательства, которые они подтвердили на саммите альянса в Вашингтоне в июле. По словам собеседников агентства, среди них поставка по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. По мнению авторов материала, многие обещания вряд ли будут выполнены к осени. Один из источников Блумберг заявил, что поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной. Другой собеседник добавил, что некоторые союзники Киева отстают от сроков поставок военной техники ВСУ, что негативно отражается на обороноспособности страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, еврокомиссия, вооруженные силы украины