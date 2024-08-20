https://ria.ru/20240820/pomosch-1967255800.html

Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР

Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:39

2024-08-20T10:39

2024-08-20T10:39

республика татарстан

донецкая народная республика

молодая гвардия единой россии

общероссийский народный фронт

мгер

гуманитарная помощь

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КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать военнослужащим РФ четыре автомобиля и другую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба местного отделения МГЕР. "Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с Общероссийским народным фронтом отправились с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. В рамках миссии активисты передадут военнослужащим четыре автомобиля (две машины UAZ Patriot, Chevrolet Niva и Kia Magentis)" - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, молодые активисты доставят 1,5 тонны дополнительной гуманитарной помощи: генераторы, бензопилы, болгарку, шуруповерты, масло для двигателей, строительные материалы, средства личной гигиены, газовые баллоны, продукты с длительным сроком хранения, воду, предметы первой необходимости, одежду, бумагу, спальные мешки и другое. Отмечается, что в составе гуманитарного груза молодогвардейцы также везут и письма военнослужащим, которые активисты писали с детьми. "Мы все вместе благодаря жителям нашей республики и организациям собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым - все это мы сегодня везем нашим военнослужащим. Также особенностью нашего груза является то, что мы передаем четыре автомобиля", - приводит пресс-служба слова руководителя казанского отделения МГЕР Владислава Тарасова.

https://ria.ru/20240814/tatarstan-1966174573.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, молодая гвардия единой россии, общероссийский народный фронт, мгер, гуманитарная помощь