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Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:39
2024-08-20T10:39
2024-08-20T10:39
республика татарстан
донецкая народная республика
молодая гвардия единой россии
общероссийский народный фронт
мгер
гуманитарная помощь
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КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать военнослужащим РФ четыре автомобиля и другую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба местного отделения МГЕР. "Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с Общероссийским народным фронтом отправились с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. В рамках миссии активисты передадут военнослужащим четыре автомобиля (две машины UAZ Patriot, Chevrolet Niva и Kia Magentis)" - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, молодые активисты доставят 1,5 тонны дополнительной гуманитарной помощи: генераторы, бензопилы, болгарку, шуруповерты, масло для двигателей, строительные материалы, средства личной гигиены, газовые баллоны, продукты с длительным сроком хранения, воду, предметы первой необходимости, одежду, бумагу, спальные мешки и другое. Отмечается, что в составе гуманитарного груза молодогвардейцы также везут и письма военнослужащим, которые активисты писали с детьми. "Мы все вместе благодаря жителям нашей республики и организациям собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым - все это мы сегодня везем нашим военнослужащим. Также особенностью нашего груза является то, что мы передаем четыре автомобиля", - приводит пресс-служба слова руководителя казанского отделения МГЕР Владислава Тарасова.
https://ria.ru/20240814/tatarstan-1966174573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, молодая гвардия единой россии, общероссийский народный фронт, мгер, гуманитарная помощь
Республика Татарстан, Донецкая Народная Республика, Молодая гвардия Единой России, Общероссийский народный фронт, МГЕР, Гуманитарная помощь
КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать военнослужащим РФ четыре автомобиля и другую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба местного отделения МГЕР.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с Общероссийским народным фронтом отправились с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. В рамках миссии активисты передадут военнослужащим четыре автомобиля (две машины UAZ Patriot, Chevrolet Niva и Kia Magentis)" - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, молодые активисты доставят 1,5 тонны дополнительной гуманитарной помощи: генераторы, бензопилы, болгарку, шуруповерты, масло для двигателей, строительные материалы, средства личной гигиены, газовые баллоны, продукты с длительным сроком хранения, воду, предметы первой необходимости, одежду, бумагу, спальные мешки и другое.
Отмечается, что в составе гуманитарного груза молодогвардейцы также везут и письма военнослужащим, которые активисты писали с детьми.
"Мы все вместе благодаря жителям нашей республики и организациям собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым - все это мы сегодня везем нашим военнослужащим. Также особенностью нашего груза является то, что мы передаем четыре автомобиля", - приводит пресс-служба слова руководителя казанского отделения МГЕР
Владислава Тарасова.