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Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
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Республика Татарстан
 
10:39 20.08.2024
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Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:39
2024-08-20T10:39
республика татарстан
донецкая народная республика
молодая гвардия единой россии
общероссийский народный фронт
мгер
гуманитарная помощь
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КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать военнослужащим РФ четыре автомобиля и другую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба местного отделения МГЕР. "Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с Общероссийским народным фронтом отправились с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. В рамках миссии активисты передадут военнослужащим четыре автомобиля (две машины UAZ Patriot, Chevrolet Niva и Kia Magentis)" - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, молодые активисты доставят 1,5 тонны дополнительной гуманитарной помощи: генераторы, бензопилы, болгарку, шуруповерты, масло для двигателей, строительные материалы, средства личной гигиены, газовые баллоны, продукты с длительным сроком хранения, воду, предметы первой необходимости, одежду, бумагу, спальные мешки и другое. Отмечается, что в составе гуманитарного груза молодогвардейцы также везут и письма военнослужащим, которые активисты писали с детьми. "Мы все вместе благодаря жителям нашей республики и организациям собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым - все это мы сегодня везем нашим военнослужащим. Также особенностью нашего груза является то, что мы передаем четыре автомобиля", - приводит пресс-служба слова руководителя казанского отделения МГЕР Владислава Тарасова.
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донецкая народная республика, молодая гвардия единой россии, общероссийский народный фронт, мгер, гуманитарная помощь
Республика Татарстан, Донецкая Народная Республика, Молодая гвардия Единой России, Общероссийский народный фронт, МГЕР, Гуманитарная помощь

Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР

© Фото : Партия "Единая Россия, Республика Татарстан Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Партия "Единая Россия, Республика Татарстан
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Татарстана и молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились в ДНР, чтобы передать военнослужащим РФ четыре автомобиля и другую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба местного отделения МГЕР.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с Общероссийским народным фронтом отправились с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. В рамках миссии активисты передадут военнослужащим четыре автомобиля (две машины UAZ Patriot, Chevrolet Niva и Kia Magentis)" - говорится в сообщении.
© Фото : Партия "Единая Россия, Республика Татарстан Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Партия "Единая Россия, Республика Татарстан
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
По данным пресс-службы, молодые активисты доставят 1,5 тонны дополнительной гуманитарной помощи: генераторы, бензопилы, болгарку, шуруповерты, масло для двигателей, строительные материалы, средства личной гигиены, газовые баллоны, продукты с длительным сроком хранения, воду, предметы первой необходимости, одежду, бумагу, спальные мешки и другое.
Отмечается, что в составе гуманитарного груза молодогвардейцы также везут и письма военнослужащим, которые активисты писали с детьми.
"Мы все вместе благодаря жителям нашей республики и организациям собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым - все это мы сегодня везем нашим военнослужащим. Также особенностью нашего груза является то, что мы передаем четыре автомобиля", - приводит пресс-служба слова руководителя казанского отделения МГЕР Владислава Тарасова.
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Республика ТатарстанДонецкая Народная РеспубликаМолодая гвардия Единой РоссииОбщероссийский народный фронтМГЕРГуманитарная помощь
 
 
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