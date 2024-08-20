https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967418525.html

Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский

Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024

Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский

Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:55

2024-08-20T20:55

2024-08-20T20:55

россия

в мире

дмитрий полянский

совет безопасности оон

оон

северный поток

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ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Конечно, в определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности, скорее всего, брифинг", – сказал российский дипломат журналистам, не уточнив, когда именно РФ планирует запросить заседание СБ.

https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html

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россия, в мире, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, северный поток