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Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024
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20:55 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967418525.html
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский
Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:55
2024-08-20T20:55
россия
в мире
дмитрий полянский
совет безопасности оон
оон
северный поток
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Конечно, в определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности, скорее всего, брифинг", – сказал российский дипломат журналистам, не уточнив, когда именно РФ планирует запросить заседание СБ.
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россия, в мире, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, северный поток
Россия, В мире, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский

Полянский: РФ в определенный момент созовет заседание СБ ООН по "Севпотокам"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Конечно, в определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности, скорее всего, брифинг", – сказал российский дипломат журналистам, не уточнив, когда именно РФ планирует запросить заседание СБ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"
Вчера, 16:34
 
РоссияВ миреДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНООНСеверный поток
 
 
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