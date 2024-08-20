https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967418525.html
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский
Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:55
2024-08-20T20:55
2024-08-20T20:55
россия
в мире
дмитрий полянский
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия в "определенный момент" созовет заседание Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Конечно, в определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности, скорее всего, брифинг", – сказал российский дипломат журналистам, не уточнив, когда именно РФ планирует запросить заседание СБ.
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html
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россия, в мире, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, северный поток
Россия, В мире, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток
Россия хочет созвать заседание СБ ООН по "Севпотокам", заявил Полянский
Полянский: РФ в определенный момент созовет заседание СБ ООН по "Севпотокам"