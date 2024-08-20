https://ria.ru/20240820/politolog-1967284560.html

Эксперт оценил идею президента Чехии принять часть Украины в НАТО

Эксперт оценил идею президента Чехии принять часть Украины в НАТО - РИА Новости, 20.08.2024

Эксперт оценил идею президента Чехии принять часть Украины в НАТО

Идея о принятии подконтрольной Киеву части Украины в НАТО, озвученная президентом Чехии Петром Павлом, идет против устава Североатлантического альянса и в целом РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:34

2024-08-20T12:34

2024-08-20T12:34

в мире

украина

киев

россия

дмитрий родионов

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Идея о принятии подконтрольной Киеву части Украины в НАТО, озвученная президентом Чехии Петром Павлом, идет против устава Североатлантического альянса и в целом абсурдна, рассказал РИА Новости политолог Дмитрий Родионов. Ранее чешский президент в интервью изданию Novinky заявил, что нет необходимости ожидать полного восстановления контроля Киева над всей территорией Украины, ее можно принять в состав НАТО и с временной административной границей. "То, о чем говорит президент Чехии, - взять Украину в каких-то условных границах - это будет прямое нарушение устава НАТО, в котором достаточно четко говорится о том, что нельзя принимать страны с неразрешенными территориальными конфликтами", - сказал собеседник агентства. Он назвал бредом подобные заявления о вступлении Украины в НАТО в особом статусе. По его оценке, это дежурная попытка продемонстрировать Украине свою поддержку и придумать повод Украину в НАТО не брать. Принятие Украины в альянс собеседник считает теоретически возможным, только если бои закончатся, и Киев признает утрату территорий. "Если это произойдет, тогда Украину могут принять в НАТО, но я себе такую ситуацию представить не могу. Даже если закончатся боевые действия, это будет временное перемирие, при котором ни Украина, ни Запад не признают новую территориальную реальность. По сути, это будет что-то вроде корейского сценария", - добавил Родионов. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом бывший на тот момент генсеком НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление Украины в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. В июле Совет НАТО-Украина подтвердил, что приглашение о вступлении в альянс Киеву направят, когда союзники договорятся и будут выполнены "условия". В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Украины по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО в данный момент не настроены принимать Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240820/nato-1967214536.html

https://ria.ru/20240818/polety-1966931625.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956047915.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, дмитрий родионов, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато