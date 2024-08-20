https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html

Россия отняла у Германии деньги

Россия отняла у Германии деньги - РИА Новости, 20.08.2024

Россия отняла у Германии деньги

Нам — обычным людям, живущим на грешной земле, — в современной исторической гонке России хочется простых решений, а также быстрых и явных результатов. Желание... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:00

2024-08-20T08:00

2024-08-20T08:02

аналитика

германия

украина

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сеймур херш

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сара вагенкнехт

бундестаг германии

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Нам — обычным людям, живущим на грешной земле, — в современной исторической гонке России хочется простых решений, а также быстрых и явных результатов. Желание это понятно, но малосовместимо с геополитикой, где игроки двигают зачастую невидимые для обывателя фигуры, а результаты каждой промежуточной партии можно ждать годами. Нам повезло — и сегодня мы воочию наблюдаем уникальные события. Германская Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что ознакомилась с письмом министра финансов от 5 августа сего года, которое Кристиан Линднер направил своим коллегам из Министерства обороны. В нем говорится, что Берлин не будет рассматривать новые заявки военной помощи Украине по причине финансового дефицита.Проще говоря, у федерального правительства больше нет на это денег.В своем письме Линднер приводит график поэтапного снижения объемов. Уже в следующем году размер помощи Киеву должен сократиться вдвое, а к 2027-му ее размер будет менее десяти процентов от текущей. Правда, главный немецкий финансист тут же попытался подсластить пилюлю, посокрушавшись, что это вынужденная мера, обусловленная стагнацией немецкой экономики, и что данная динамика никак не связана с расследованием подрыва "Северных потоков", в чем сейчас все более активно обвиняют неких украинских водолазов.Звонким унисоном словам Линднера прозвенели биржевые сводки, где на фоне заявленного урезания госфинансирования вниз поехали акции Rheinmetall — крупнейшей оборонно-промышленной корпорации, изрядно набившей карманы на поставках Украине вооружений, оплаченных напрямую из федерального бюджета. За одну торговую сессию бумаги Rheinmetall подешевели более чем на пять процентов.Судя по всему, такое обращение в германское оборонное ведомство действительно имело место, так как в местной прессе вышло сразу несколько тематических публикаций. Например, Der Spiegel опубликовал статью достаточно жесткого содержания, где говорится, что Украине придется выучить новое понятие, а именно — "долговой тормоз". И прямо говорится, что это Украина стала тем самым тормозом, который, наряду с прочими процессами, как якорь, замедляет некогда первую экономику Европы, нынче трепетно мечтающую о росте ВВП хотя бы в пределах одного процента.Рассматривая все происходящее, очень важно не впасть в шапкозакидательский угар, потому что, напомним, перед нами процессы, протяженные по времени и зачастую плавно перетекающие друг в друга.Во-первых, нужно понимать, что в моменте Германия продолжает поставлять Украине смертоносное железо. Буквально на днях бундестаг отчитался в передаче Киеву зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов, десяти безэкипажных надводных аппаратов, а также 26 разведывательных БПЛА Vector с полным комплектом запчастей и инструментов.Во-вторых, снижение котировок акций главной кузни германского ВПК приятно радует глаз, но тугой поток бюджетных миллиардов, влитый в Rheinmetall за последние два года, все еще позволяет компании держаться в лидерах, и за прошедший месяц их акции в целом даже немного подорожали.Но корабль истории медленно и незаметно разворачивается.Неспроста в последнее время активизировалось расследование теракта на трех нитках "Северных потоков", причем версию с какими-то частными украинскими дайверами активно прокачивает Белый дом, стремящийся и далее перекладывать бремя содержания украинской войны на плечи европейских бюджетов. А если подтвердится весьма правдоподобная версия, озвученная лауреатом Пулицеровской премии Сеймуром Хершем, Вашингтону будет крайне затруднительно убедить Берлин и далее вырывать из экономики миллиарды евро, еще больше погружая ее в рецессию. Последняя тем более болезненна, что уже после теракта у берегов острова Борнхольм Германия по собственной воле остановила три последних атомных реактора, тем самым еще более взвинтив цены на энергоносители внутри страны и повысив финансовую нагрузку для своего реального сектора.Просто для понимания разрядности: по итогам первого полугодия Германия удерживает сомнительное лидерство по стоимости генерации электроэнергии в Европе. Производство одного мегаватт-часа из-за комплекса известных причин здесь обходится в 87,5 евро. В тотально зависимой от импорта Великобритании он же стоит 60 евро, а в соседней Франции, которая и не думает останавливать свои старенькие АЭС, — 13,5 евро. Почувствуйте разницу, как говорится.Впрочем, проталкиваемая сейчас версия, где ныне отправленный в лечебную ссылку генерал Залужный приказал взорвать жизненно важные для немецкой экономики газопроводы, тоже вряд ли мотивирует Берлин продолжать поддерживать Украину себе в убыток.То, что вектор времени неудержимо разворачивается, косвенно подтверждает и свежее заявление депутата бундестага Сары Вагенкнехт. Ее партия настаивает на возврате "Роснефти" контрольного пакета акций Шведтского нефтеперерабатывающего завода (PCK Raffinerie), который был незаконно отторгнут в 2022 году и передан под управление Федерального сетевого агентства Германии. Взамен, как ожидает немецкая оппозиция, Россия возобновит поставки нефти Urals по нефтепроводу "Дружба". Именно российская нефть исторически является базовым сырьем для НПЗ, обеспечивающего топливом почти всю Восточную Германию. В настоящий момент сырье поставляется польской компанией Naftoport, но оно по умолчанию дорогое, так как поляки тут выступают в роли перекупщиков.Когда специальная военная операция только началась и вокруг России завертелась карусель санкций и ограничений, многие предупреждали, что это оружие обоюдоострое и русофобский хор, бросившийся помогать Украине, вполне может надорваться. Тогда это вызывало презрительные ухмылки, мол, посмотрите на экономику и промышленность той же Германии — она одна в состоянии тянуть все расходы без особого ущерба. Спустя два с половиной года свершившийся факт состоит в том, что Евросоюз явно переоценил свои возможности и дошел до точки, где нужно однозначно выбирать: вкладываться в восстановление собственной экономики или в очередную авантюру Зеленского. Дальше будет еще интереснее, главное — запастись чуточкой терпения.

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https://ria.ru/20240819/mask-1966903261.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, германия, украина, кристиан линднер, сеймур херш, россия, сара вагенкнехт, бундестаг германии