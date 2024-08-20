https://ria.ru/20240820/pogoda-1967230650.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.08.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:11
2024-08-20T08:11
2024-08-20T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла", – отметил специалист. Синоптик рассказал, что ветер в Москве будет северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и до 25 градусов тепла