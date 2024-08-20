https://ria.ru/20240820/pogoda-1967230650.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.08.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:11

2024-08-20T08:11

2024-08-20T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла", – отметил специалист. Синоптик рассказал, что ветер в Москве будет северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240816/kholod-1966523914.html

москва

московская область (подмосковье)

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии