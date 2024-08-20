https://ria.ru/20240820/podderzhka-1967391858.html

Тверские власти направят 6,5 млн рублей на поддержку поисковых организаций

Тверские власти направят 6,5 млн рублей на поддержку поисковых организаций - РИА Новости, 20.08.2024

Тверские власти направят 6,5 млн рублей на поддержку поисковых организаций

Власти Тверской области направят 6,5 миллиона рублей на поддержку организаций, участвующих в поисковой деятельности на территории Верхневолжья, сообщает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:58

2024-08-20T17:58

2024-08-20T17:58

тверская область

тверь

ржев

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917233993_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_c06b957ad147210d99ddeda023c078ef.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти Тверской области направят 6,5 миллиона рублей на поддержку организаций, участвующих в поисковой деятельности на территории Верхневолжья, сообщает пресс-служба облправительства. "Сегодня очень важно продолжать работу поисковых отрядов. Пока не захоронен последний солдат, война не закончена. Тверская область, как составная часть Российской Федерации, должна быть крепкой, не забывать уроки истории и делать все, чтобы наша молодежь выросла в наших традициях, с пониманием настоящей истории", – отметил губернатор Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба. Средства могут быть направлены поисковиками на обустройство и организацию деятельности полевого лагеря, приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, горюче-смазочных материалов, оборудования для поисковых работ, поднятия останков. Региональная поддержка позволит организовать поисковые экспедиции в Андреапольском, Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Калининском, Нелидовском, Пеновском и других округах Тверской области, Международную военно-историческую экспедицию "Ржев. Калининский фронт", которая будет проходить с 6 по 15 сентября, говорится в сообщении. Ежегодно участники поискового движения прилагают большие усилия для восстановления исторической справедливости, сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Они не только поднимают останки бойцов, чтобы перезахоронить их, но и возвращают героям имена, стараются выйти на связь с их родственниками. Так, в прошлом году поисковики центра "Подвиг" нашли останки 530 солдат и 64 медальона, благодаря которым можно идентифицировать погибшего, установили 17 имен. Региональным отделением "Поискового движения России" были найдены останки 202 красноармейцев, установлено три имени. А представители "Военно-исторического поискового центра. Память 29 армии" обнаружили останки 191 солдата, 15 медальонов и самолёт-истребитель ЛаГГ-3, вернули защитникам Отечества 15 имён, определили родственников семерых героев, добавили в пресс-службе. Там напомнили что организованная поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено около пять тысяч имен без вести пропавших воинов. В настоящее время в реестр поисковых отрядов тверского региона входят 53 общественных объединения. Поисковые работы проходят в Твери и Ржеве, Андреапольском, Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Зубцовском, Калининском, Конаковском, Нелидовском, Оленинском, Пеновском, Селижаровском муниципальных округах, Торжокском районе. В полевых поисковых экспедициях на территории Верхневолжья помимо тверских отрядов принимают участие поисковые объединения из 26 субъектов РФ. За прошедшие месяцы текущего года в Тверской области в рамках регионального этапа Всероссийской акции "Вахта Памяти" поисковиками было поднято порядка 1200 останков воинов, павших в Великой Отечественной войне, 53 из них опознаны. Кроме того, в Бельском, Кесовогорском, Ржевском округах найдено 47 медальонов. Мероприятия "Вахты Памяти" будут проходить в регионе до ноября 2024 года, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240729/proekty-1962667593.html

https://ria.ru/20240621/rudenya-1954496839.html

тверь

ржев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, ржев, игорь руденя