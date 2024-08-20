https://ria.ru/20240820/peregovory-1967225689.html

Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине

Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине - РИА Новости, 20.08.2024

Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине

Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:05

2024-08-20T07:05

2024-08-20T07:05

в мире

россия

турция

украина

владимир путин

владимир зеленский

ильхам алиев

вооруженные силы украины

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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. "Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Балансовая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрации - член Движения неприсоединения. В ближайшем будущем визит Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года", - заявил Энгин Озер. По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально. "Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона "Азов"* должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня", - отметил политик. Российская сторона считает передачу Украине боевиков батальона "Азов"* нарушением договоренностей, поскольку указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. Путин, комментируя ситуацию с передачей украинских боевиков, сообщал, что "договоренности были", и "других комментариев не будет".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский, ильхам алиев, вооруженные силы украины, нато