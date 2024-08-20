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Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине - РИА Новости, 20.08.2024
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07:05 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967225689.html
Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине
Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине - РИА Новости, 20.08.2024
Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине
Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:05
2024-08-20T07:05
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
ильхам алиев
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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. "Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Балансовая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрации - член Движения неприсоединения. В ближайшем будущем визит Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года", - заявил Энгин Озер. По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально. "Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона "Азов"* должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня", - отметил политик. Российская сторона считает передачу Украине боевиков батальона "Азов"* нарушением договоренностей, поскольку указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. Путин, комментируя ситуацию с передачей украинских боевиков, сообщал, что "договоренности были", и "других комментариев не будет".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский, ильхам алиев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине

Аналитик Энгин Озер: Баку может принять переговоры по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
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"Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Балансовая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрации - член Движения неприсоединения. В ближайшем будущем визит Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года", - заявил Энгин Озер.
По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально.
"Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона "Азов"* должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня", - отметил политик.
Российская сторона считает передачу Украине боевиков батальона "Азов"* нарушением договоренностей, поскольку указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. Путин, комментируя ситуацию с передачей украинских боевиков, сообщал, что "договоренности были", и "других комментариев не будет".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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