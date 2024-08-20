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В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями - РИА Новости, 20.08.2024
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14:49 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/pensionerka-1967331538.html
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями - РИА Новости, 20.08.2024
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями
Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:49
2024-08-20T14:49
происшествия
саратовская область
волгоградская область
красноармейск
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве, связанном с получением пенсии в течение более 20 лет сразу в двух регионах, сообщила прокуратура Саратовской области. "Установлено, что в 2000 году женщина приехала в Красноармейск, где обратилась в УПФР по Красноармейскому району Саратовской области и оформила страховую пенсию по старости, умалчивая о том, что она уже получает указанную социальную выплату на территории Камышинского района Волгоградской области. В результате умышленных преступных действий в период с 2000 по 2022 год пенсионерка похитила денежные средства на сумму свыше 2,8 миллиона рублей, которые хранила у себя дома. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 3 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении. Суд признал 88-летнюю жительницу города Петров Вал виновной по части 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, саратовская область, волгоградская область, красноармейск
Происшествия, Саратовская область, Волгоградская область, Красноармейск
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями

Саратовский суд ограничил свободу женщине, получавшей пенсию в двух регионах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве, связанном с получением пенсии в течение более 20 лет сразу в двух регионах, сообщила прокуратура Саратовской области.
«
"Установлено, что в 2000 году женщина приехала в Красноармейск, где обратилась в УПФР по Красноармейскому району Саратовской области и оформила страховую пенсию по старости, умалчивая о том, что она уже получает указанную социальную выплату на территории Камышинского района Волгоградской области. В результате умышленных преступных действий в период с 2000 по 2022 год пенсионерка похитила денежные средства на сумму свыше 2,8 миллиона рублей, которые хранила у себя дома. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 3 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Суд признал 88-летнюю жительницу города Петров Вал виновной по части 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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