https://ria.ru/20240820/pensionerka-1967331538.html
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями - РИА Новости, 20.08.2024
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями
Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:49
2024-08-20T14:49
2024-08-20T14:49
происшествия
саратовская область
волгоградская область
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве, связанном с получением пенсии в течение более 20 лет сразу в двух регионах, сообщила прокуратура Саратовской области. "Установлено, что в 2000 году женщина приехала в Красноармейск, где обратилась в УПФР по Красноармейскому району Саратовской области и оформила страховую пенсию по старости, умалчивая о том, что она уже получает указанную социальную выплату на территории Камышинского района Волгоградской области. В результате умышленных преступных действий в период с 2000 по 2022 год пенсионерка похитила денежные средства на сумму свыше 2,8 миллиона рублей, которые хранила у себя дома. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 3 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении. Суд признал 88-летнюю жительницу города Петров Вал виновной по части 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240816/moshenniki-1966519718.html
саратовская область
волгоградская область
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, волгоградская область, красноармейск
Происшествия, Саратовская область, Волгоградская область, Красноармейск
В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями
Саратовский суд ограничил свободу женщине, получавшей пенсию в двух регионах