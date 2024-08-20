https://ria.ru/20240820/pensionerka-1967331538.html

В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями

В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями - РИА Новости, 20.08.2024

В Саратовской области осудили 88-летнюю женщину за мошенничество с пенсиями

Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:49

2024-08-20T14:49

2024-08-20T14:49

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саратовская область

волгоградская область

красноармейск

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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 88-летнюю жительницу соседней Волгоградской области к трем годам ограничения свободы по обвинению в мошенничестве, связанном с получением пенсии в течение более 20 лет сразу в двух регионах, сообщила прокуратура Саратовской области. "Установлено, что в 2000 году женщина приехала в Красноармейск, где обратилась в УПФР по Красноармейскому району Саратовской области и оформила страховую пенсию по старости, умалчивая о том, что она уже получает указанную социальную выплату на территории Камышинского района Волгоградской области. В результате умышленных преступных действий в период с 2000 по 2022 год пенсионерка похитила денежные средства на сумму свыше 2,8 миллиона рублей, которые хранила у себя дома. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 3 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении. Суд признал 88-летнюю жительницу города Петров Вал виновной по части 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240816/moshenniki-1966519718.html

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происшествия, саратовская область, волгоградская область, красноармейск