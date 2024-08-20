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Паслер: оренбургские аграрии продолжают обновление техники - РИА Новости, 20.08.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:39 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/pasler-1967306192.html
Паслер: оренбургские аграрии продолжают обновление техники
Паслер: оренбургские аграрии продолжают обновление техники - РИА Новости, 20.08.2024
Паслер: оренбургские аграрии продолжают обновление техники
В Оренбургской области продолжается обновление сельскохозяйственной техники, с начала 2024 года парк обновлен почти на 7 миллиардов рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:39
2024-08-20T13:39
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Оренбургской области продолжается обновление сельскохозяйственной техники, с начала 2024 года парк обновлен почти на 7 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Оренбургские аграрии продолжают обновление техники. Этот вопрос мы также обсуждали с сельхозпроизводителями в День поля. Важная задача, без выполнения которой невозможно развитие отрасли", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он уточнил, что с начала 2024 года региональный парк сельскохозяйственной техники обновлен почти на 7 миллиардов рублей. Закуплено 362 трактора, 183 зерноуборочных комбайна, 23 кормоуборочных комбайна и самоходных косилки. Также закуплено еще 403 единицы другой техники и оборудования. "Благодаря мерам господдержки и программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" сельхозпроизводители покупают новую технику и оборудование на льготных условиях", - отметил глава региона.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Паслер: оренбургские аграрии продолжают обновление техники

© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Оренбургской области продолжается обновление сельскохозяйственной техники, с начала 2024 года парк обновлен почти на 7 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Оренбургские аграрии продолжают обновление техники. Этот вопрос мы также обсуждали с сельхозпроизводителями в День поля. Важная задача, без выполнения которой невозможно развитие отрасли", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что с начала 2024 года региональный парк сельскохозяйственной техники обновлен почти на 7 миллиардов рублей. Закуплено 362 трактора, 183 зерноуборочных комбайна, 23 кормоуборочных комбайна и самоходных косилки. Также закуплено еще 403 единицы другой техники и оборудования.
"Благодаря мерам господдержки и программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" сельхозпроизводители покупают новую технику и оборудование на льготных условиях", - отметил глава региона.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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