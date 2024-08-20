https://ria.ru/20240820/parlament-1967288356.html

Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами

Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами - РИА Новости, 20.08.2024

Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами

Парламент Пакистана завел кошек-крысоловов для борьбы с усилившейся проблемой крыс, устраивающих хаос в правительственных зданиях, сообщает издание Geo News со... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:49

2024-08-20T12:49

2024-08-20T13:30

в мире

пакистан

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753974972_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_5fbad162a71b5c081cc51da0a8ed6f27.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Парламент Пакистана завел кошек-крысоловов для борьбы с усилившейся проблемой крыс, устраивающих хаос в правительственных зданиях, сообщает издание Geo News со ссылкой на источники. "Управление по развитию столицы (CDA) приняло решение нанять охотничьих кошек для поимки крыс, вызывающих хаос в здании парламента, на эти цели был выделен бюджет в размере 1,2 миллиона рупий (около 4,3 тысяч долларов США - ред.)", - пишет издание. По словам источников, крысы наносят ущерб различным департаментам Сената и Национальной ассамблеи Пакистана, крысы также изгрызли файлы во многих офисах парламента.

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

пакистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, сша