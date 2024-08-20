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Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами
Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами - РИА Новости, 20.08.2024
Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами
Парламент Пакистана завел кошек-крысоловов для борьбы с усилившейся проблемой крыс, устраивающих хаос в правительственных зданиях, сообщает издание Geo News со... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:49
2024-08-20T12:49
2024-08-20T13:30
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Парламент Пакистана завел кошек-крысоловов для борьбы с усилившейся проблемой крыс, устраивающих хаос в правительственных зданиях, сообщает издание Geo News со ссылкой на источники. "Управление по развитию столицы (CDA) приняло решение нанять охотничьих кошек для поимки крыс, вызывающих хаос в здании парламента, на эти цели был выделен бюджет в размере 1,2 миллиона рупий (около 4,3 тысяч долларов США - ред.)", - пишет издание. По словам источников, крысы наносят ущерб различным департаментам Сената и Национальной ассамблеи Пакистана, крысы также изгрызли файлы во многих офисах парламента.
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в мире, пакистан, сша
Парламент Пакистана завел охотничьих кошек для борьбы с крысами
Geo News: парламент Пакистана завел кошек-крысоловов для борьбы с крысами