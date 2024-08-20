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Более чем в 70 парках Подмосковья отпразднуют День Государственного флага

Более чем в 70 парках Подмосковья отпразднуют День Государственного флага - РИА Новости, 20.08.2024

Более чем в 70 парках Подмосковья отпразднуют День Государственного флага

Более чем в 70 парках Подмосковья 22 августа состоится мероприятие "Моей Родины триколор", которое приурочено ко Дню Государственного флага РФ, сообщает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:45

2024-08-20T18:45

2024-08-20T18:45

жуковский

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более чем в 70 парках Подмосковья 22 августа состоится мероприятие "Моей Родины триколор", которое приурочено ко Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Гостей праздника ждут концертная программа "Россия. С любовью", квест "По следам наших предков", фотовыставка "История российского флага" и многое другое. Желающие также смогут попробовать блюда полевой кухни. Щелковский парк культуры и отдыха подготовил квест для всей семьи "По следам истории" и флешмоб "Триколор". Юных гостей будет ждать спортивно-развлекательная программа и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Гостей ожидает выступление кавер-группы "Каракая" в завершении праздника. В сквере "28 Квартал" городского округа Жуковский исполнят патриотические песни и пригласят на танец. Кроме того, там состоится чтение стихотворений о Родине в формате открытого микрофона. В парке "Покровский" Сергиево-Посадского городского округа пройдут флешмоб "Мы - Россия", две фотовыставки: "История российского флага" и "Флаги и гербы поселений Сергиево-Посадского округа". Также гостей приглашают на творческие мастерские по изготовлению оригинальных изделий "Символ России". В Городском парке культуры и отдыха городского округа Солнечногорск будут организованы интерактивные площадки молодежных центров, выставка-ярмарка мастеров и вечерний кинопоказ фильма "Суворовец 1944". Также на праздничном концерте "Россия с любовью" выступит ансамбль "Русский тембр" Московской областной филармонии. В Сестрорецком парке городского округа Клин состоится концерт государственного оркестра "Гусляры России" Московской областной филармонии. Кроме того, гости смогут посетить тематические мастер-классы и фотовыставку "Моя Россия", а также получить атрибутику с символикой российского флага.

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жуковский

московская область (подмосковье)

россия

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жуковский, московская область (подмосковье), россия