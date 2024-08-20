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Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов - РИА Новости, 20.08.2024
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Новости Подмосковья
 
19:24 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/otkhody-1967406702.html
Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов
Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов - РИА Новости, 20.08.2024
Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 2019 года Московская область отправила на переработку более 14,5 миллиона тонн отходов. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:24
2024-08-20T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 2019 года Московская область отправила на переработку более 14,5 миллиона тонн отходов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского. Полезные фракции в виде макулатуры, пластика, стекла, металла после переработки снова используются в производстве. "Кроме того, на территории Московской области оборудованы пункты приема вторсырья, куда каждый может сдать старые книги, вещи, автомобильные покрышки, батарейки и другие отходы. Сейчас таких площадок в Подмосковье насчитывается 60, до конца года планируем увеличить их число до 100", – уточнил министр.По подсчетам специалистов, за время действия системы на переработку было отправлено более 5,5 миллиона тонн органических отходов, более 2,8 миллиона тонн макулатуры, более 2,2 миллиона тонн пластика. Металла отсортировали в количестве 1,2 миллиона тонн, количество отсортированного стекла составило 2 миллиона тонн. "Многое в вопросе раздельного сбора отходов зависит от наших жителей, ведь экологическое воспитание начинается с каждого", – отметил Велиховский.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКонтейнеры для раздельного сбора отходов в парке
Контейнеры для раздельного сбора отходов в парке - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 2019 года Московская область отправила на переработку более 14,5 миллиона тонн отходов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

Полезные фракции в виде макулатуры, пластика, стекла, металла после переработки снова используются в производстве.

"Кроме того, на территории Московской области оборудованы пункты приема вторсырья, куда каждый может сдать старые книги, вещи, автомобильные покрышки, батарейки и другие отходы. Сейчас таких площадок в Подмосковье насчитывается 60, до конца года планируем увеличить их число до 100", – уточнил министр.

По подсчетам специалистов, за время действия системы на переработку было отправлено более 5,5 миллиона тонн органических отходов, более 2,8 миллиона тонн макулатуры, более 2,2 миллиона тонн пластика. Металла отсортировали в количестве 1,2 миллиона тонн, количество отсортированного стекла составило 2 миллиона тонн.

"Многое в вопросе раздельного сбора отходов зависит от наших жителей, ведь экологическое воспитание начинается с каждого", – отметил Велиховский.
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