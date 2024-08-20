https://ria.ru/20240820/otkhody-1967406702.html

Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов

Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов - РИА Новости, 20.08.2024

Подмосковье отправило на переработку более 14 миллионов тонн отходов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 2019 года Московская область отправила на переработку более 14,5 миллиона тонн отходов. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:24

2024-08-20T19:24

2024-08-20T19:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797147927_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_36bc467a2ba5716cf292c6e2ea2a27ac.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 2019 года Московская область отправила на переработку более 14,5 миллиона тонн отходов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского. Полезные фракции в виде макулатуры, пластика, стекла, металла после переработки снова используются в производстве. "Кроме того, на территории Московской области оборудованы пункты приема вторсырья, куда каждый может сдать старые книги, вещи, автомобильные покрышки, батарейки и другие отходы. Сейчас таких площадок в Подмосковье насчитывается 60, до конца года планируем увеличить их число до 100", – уточнил министр.По подсчетам специалистов, за время действия системы на переработку было отправлено более 5,5 миллиона тонн органических отходов, более 2,8 миллиона тонн макулатуры, более 2,2 миллиона тонн пластика. Металла отсортировали в количестве 1,2 миллиона тонн, количество отсортированного стекла составило 2 миллиона тонн. "Многое в вопросе раздельного сбора отходов зависит от наших жителей, ведь экологическое воспитание начинается с каждого", – отметил Велиховский.

https://ria.ru/20240730/svalki-1962996607.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)