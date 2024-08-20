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Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов - РИА Новости, 20.08.2024
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22:11 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/opershtab-1967428195.html
Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов
Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов - РИА Новости, 20.08.2024
Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов
Оперштаб Курской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов, большинство из них уже решены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:11
2024-08-20T22:11
курская область
россия
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
андрей белоусов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперштаб Курской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов, большинство из них уже решены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что глава ведомства Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "На сегодняшний день оперативный штаб Курской области направил 12 вопросов, требующих внимания, 11 из них уже успешно решены", - написал Смирнов в Telegram-канале. Врио главы региона уточнил, что такая организация работы позволит оперативнее реагировать на имеющиеся вызовы, брошенные Курской области и ее жителям. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов

Смирнов: оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперштаб Курской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов, большинство из них уже решены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что глава ведомства Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
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"На сегодняшний день оперативный штаб Курской области направил 12 вопросов, требующих внимания, 11 из них уже успешно решены", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Врио главы региона уточнил, что такая организация работы позволит оперативнее реагировать на имеющиеся вызовы, брошенные Курской области и ее жителям.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Вчера, 17:02
 
Курская областьРоссияБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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