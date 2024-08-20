https://ria.ru/20240820/opershtab-1967428195.html

Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов

Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов - РИА Новости, 20.08.2024

Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов

Оперштаб Курской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов, большинство из них уже решены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:11

2024-08-20T22:11

2024-08-20T22:11

курская область

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

андрей белоусов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперштаб Курской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов, большинство из них уже решены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что глава ведомства Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "На сегодняшний день оперативный штаб Курской области направил 12 вопросов, требующих внимания, 11 из них уже успешно решены", - написал Смирнов в Telegram-канале. Врио главы региона уточнил, что такая организация работы позволит оперативнее реагировать на имеющиеся вызовы, брошенные Курской области и ее жителям. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240820/zasedanie-1967373429.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность