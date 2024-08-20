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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:52
2024-08-20T23:52
2024-08-20T23:52
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в десятый раз за сутки была объявлена в регионе в 23.01, она продлилась 34 минуты. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирном: в Курской области отменили ракетную опасность