https://ria.ru/20240820/opasnost-1967290833.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя примерно 2,5 часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:57

2024-08-20T12:57

2024-08-20T12:57

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя примерно 2,5 часа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Третья за день ракетная опасность была объявлена в 10.10 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 12.43 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность