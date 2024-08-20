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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:13
2024-08-20T09:13
2024-08-20T09:13
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Третью за день опасность ракетного удара объявили в 08:56 мск, она продлилась 11 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов: в регионе отменили ракетную опасность