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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.08.2024
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09:13 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/opasnost-1967237610.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:13
2024-08-20T09:13
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Третью за день опасность ракетного удара объявили в 08:56 мск, она продлилась 11 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Смирнов: в регионе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Третью за день опасность ракетного удара объявили в 08:56 мск, она продлилась 11 минут.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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