https://ria.ru/20240820/opasnost-1967235690.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:58
2024-08-20T08:58
2024-08-20T09:02
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио главы региона: ракетная опасность объявлена в Курской области