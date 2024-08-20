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В ООН обвинили Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии - РИА Новости, 20.08.2024
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19:36 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/obvinenie-1967408568.html
В ООН обвинили Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии
В ООН обвинили Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии - РИА Новости, 20.08.2024
В ООН обвинили Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии
Французское правительство нарушает основные права коренного Канакского народа в Новой Каледонии, нарушая рамочное соглашение, подписанное в 1998 году о... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:36
2024-08-20T19:36
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ЖЕНЕВА, 20 авг - РИА Новости. Французское правительство нарушает основные права коренного Канакского народа в Новой Каледонии, нарушая рамочное соглашение, подписанное в 1998 году о самоопределении острова, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Канакский народ населял территорию Новой Каледонии на протяжении тысячелетий, за 3000 лет до нашей эры. Попытка аннулировать Нумейское соглашение (1998 года - ред.) серьезно подрывает их права человека и целостность всего процесса деколонизации", - сказано в документе. Эксперты ООН также считают, что французское правительство не уважало основные права Канакского народа на участие, консультации и свободное, предварительное и осознанное согласие. По данным ООН, Париж "применил чрезмерную силу", что привело к гибели нескольких Канаков, 169 раненым, 2235 задержанием и более 500 жертвам насильственных исчезновений. "Мы особенно обеспокоены сообщениями о существовании вооруженных до зубов ополченцев из числа поселенцев, выступающих против независимости. Тот факт, что власти не приняли никаких мер для роспуска и судебного преследования этих ополченцев, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу верховенства закона", - подчеркивается в заявлении. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
https://ria.ru/20240815/kaledonija-1966367809.html
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон, оон
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, ООН
В ООН обвинили Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии

УВКПЧ ООН обвинило Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии

© AP Photo / Nicolas JobНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Nicolas Job
Новая Каледония. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 авг - РИА Новости. Французское правительство нарушает основные права коренного Канакского народа в Новой Каледонии, нарушая рамочное соглашение, подписанное в 1998 году о самоопределении острова, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
"Канакский народ населял территорию Новой Каледонии на протяжении тысячелетий, за 3000 лет до нашей эры. Попытка аннулировать Нумейское соглашение (1998 года - ред.) серьезно подрывает их права человека и целостность всего процесса деколонизации", - сказано в документе.
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Эксперты ООН также считают, что французское правительство не уважало основные права Канакского народа на участие, консультации и свободное, предварительное и осознанное согласие.
По данным ООН, Париж "применил чрезмерную силу", что привело к гибели нескольких Канаков, 169 раненым, 2235 задержанием и более 500 жертвам насильственных исчезновений.
"Мы особенно обеспокоены сообщениями о существовании вооруженных до зубов ополченцев из числа поселенцев, выступающих против независимости. Тот факт, что власти не приняли никаких мер для роспуска и судебного преследования этих ополченцев, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу верховенства закона", - подчеркивается в заявлении.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
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Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
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