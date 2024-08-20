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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:04
2024-08-20T19:04
2024-08-20T19:04
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ в 18.30 также выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: украинские войска сбросили боеприпас с дрона на центр Горловки