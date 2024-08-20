https://ria.ru/20240820/obstrel-1967402058.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:04

2024-08-20T19:04

2024-08-20T19:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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горловка

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ в 18.30 также выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, стирол, происшествия