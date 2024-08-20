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При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/obstrel-1967361687.html
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 20.08.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина
Пожилая мирная жительница получила ранения в результате обстрела жилых кварталов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:26
2024-08-20T16:26
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Пожилая мирная жительница получила ранения в результате обстрела жилых кварталов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее Кулемзин уже сообщал, что при обстреле пострадала пожилая женщина 1946 года рождения. "Количество пострадавших мирных жителей в результате террористических атак украинских нацистов на наш город продолжает расти. В Петровском районе при обстреле жилых кварталов на пл. Победы получила ранения женщина 1947 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшая была госпитализирована с осколочными ранениями. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.40 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина

Кулемзин: при украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Пожилая мирная жительница получила ранения в результате обстрела жилых кварталов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее Кулемзин уже сообщал, что при обстреле пострадала пожилая женщина 1946 года рождения.
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"Количество пострадавших мирных жителей в результате террористических атак украинских нацистов на наш город продолжает расти. В Петровском районе при обстреле жилых кварталов на пл. Победы получила ранения женщина 1947 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшая была госпитализирована с осколочными ранениями.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.40 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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