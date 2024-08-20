https://ria.ru/20240820/obstrel-1967348589.html

При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина

При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 20.08.2024

При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, она госпитализирована, сообщил мэр... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:37

2024-08-20T15:37

2024-08-20T15:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

петровский район

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Пожилая женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, она госпитализирована, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Петровском районе ранения получила женщина 1946 года рождения. С осколочными ранениями она госпитализирована в одну из больниц Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, петровский район, донецк, происшествия