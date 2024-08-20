https://ria.ru/20240820/obstrel-1967348589.html
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 20.08.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, она госпитализирована, сообщил мэр... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:37
2024-08-20T15:37
2024-08-20T15:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Пожилая женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, она госпитализирована, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Петровском районе ранения получила женщина 1946 года рождения. С осколочными ранениями она госпитализирована в одну из больниц Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, петровский район, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина
Кулемзин: при украинском обстреле Донецка пострадала пожилая женщина