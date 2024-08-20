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В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/oblast-1967307724.html
В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево
В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево
Обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно, сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:45
2024-08-20T13:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно, сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале опубликовав репортаж военкора RT из Коренево. "Обстановка остаётся напряжённой, летают дроны, сейчас, к сожалению, находиться там небезопасно", - написала Дегтярева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Общество
В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево

Глава Кореневского района Дегтярева: обстановка в поселке остается напряженной

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно, сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале опубликовав репортаж военкора RT из Коренево.
"Обстановка остаётся напряжённой, летают дроны, сейчас, к сожалению, находиться там небезопасно", - написала Дегтярева.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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