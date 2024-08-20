https://ria.ru/20240820/oblast-1967307724.html

В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево

В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево - РИА Новости, 20.08.2024

В Курской области рассказали о ситуации в поселке Коренево

Обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно, сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:45

2024-08-20T13:45

2024-08-20T13:45

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно, сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале опубликовав репортаж военкора RT из Коренево. "Обстановка остаётся напряжённой, летают дроны, сейчас, к сожалению, находиться там небезопасно", - написала Дегтярева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины, общество