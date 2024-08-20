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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2024

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале заявил о повреждении ряда объектов... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:05

2024-08-20T08:05

2024-08-20T08:05

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 376 взрывов. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров, при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240711/obekty-1958882997.html

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в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины