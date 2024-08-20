https://ria.ru/20240820/niderlandy-1967349849.html

В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев

В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев - РИА Новости, 20.08.2024

В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев

Центр для украинских беженцев в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности, сообщает газета Trouw со ссылкой на муниципальные власти. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:44

2024-08-20T15:44

2024-08-20T15:45

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ГААГА, 20 авг – РИА Новости. Центр для украинских беженцев в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности, сообщает газета Trouw со ссылкой на муниципальные власти. Центр для приема беженцев, расположенный в здании выставочного центра в Утрехте, был задуман как место временного размещения для украинцев в ожидании получения ими долгосрочного жилья. Однако из-за нехватки жилья для беженцев в Нидерландах срок пребывания во временном центре вместо нескольких дней достигал несколько месяцев, что привело к его переполненности. Максимальная вместимость центра в Утрехте составляет 140 человек, однако это норма оказалась превышена. "Санитарные помещения не предназначены для группы такого размера", - приводит газета слова представителя муниципалитета Утрехта Мартена Групстры. По его словам, в Нидерландах необходимо создавать больше мест для приема беженцев, иначе временный центр для соискателей убежища в Утрехте не сможет функционировать так, как было задумано. Как отмечает издание, для украинских беженцев закрытие этого центра означает, что им придется искать место для проживания самостоятельно. Одиноким мужчинам и бездетным парам с Украины ранее уже и так отказывали в размещении в центре для беженцев в Утрехте. Однако, как пишет газета, украинцы могут обратиться за помощью напрямую в муниципалитеты, но они, вероятно, "не смогут сделать для них многого". Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах.

https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

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