https://ria.ru/20240820/niderlandy-1967349849.html
В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев
В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев - РИА Новости, 20.08.2024
В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев
Центр для украинских беженцев в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности, сообщает газета Trouw со ссылкой на муниципальные власти. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:44
2024-08-20T15:44
2024-08-20T15:45
в мире
утрехт (город)
нидерланды
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0899650a98f35483fe10ef93c8c37ff2.jpg
ГААГА, 20 авг – РИА Новости. Центр для украинских беженцев в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности, сообщает газета Trouw со ссылкой на муниципальные власти. Центр для приема беженцев, расположенный в здании выставочного центра в Утрехте, был задуман как место временного размещения для украинцев в ожидании получения ими долгосрочного жилья. Однако из-за нехватки жилья для беженцев в Нидерландах срок пребывания во временном центре вместо нескольких дней достигал несколько месяцев, что привело к его переполненности. Максимальная вместимость центра в Утрехте составляет 140 человек, однако это норма оказалась превышена. "Санитарные помещения не предназначены для группы такого размера", - приводит газета слова представителя муниципалитета Утрехта Мартена Групстры. По его словам, в Нидерландах необходимо создавать больше мест для приема беженцев, иначе временный центр для соискателей убежища в Утрехте не сможет функционировать так, как было задумано. Как отмечает издание, для украинских беженцев закрытие этого центра означает, что им придется искать место для проживания самостоятельно. Одиноким мужчинам и бездетным парам с Украины ранее уже и так отказывали в размещении в центре для беженцев в Утрехте. Однако, как пишет газета, украинцы могут обратиться за помощью напрямую в муниципалитеты, но они, вероятно, "не смогут сделать для них многого". Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах.
https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html
https://ria.ru/20231020/norvegiya-1904137974.html
утрехт (город)
нидерланды
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70fdc9fbac2112fa9efcaa0db7416e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, утрехт (город), нидерланды, украина
В мире, Утрехт (город), Нидерланды, Украина
В Нидерландах закроют центр для украинских беженцев
В Утрехте решили закрыть центр для украинских беженцев из-за переполненности
ГААГА, 20 авг – РИА Новости.
Центр для украинских беженцев в нидерландском Утрехте решили закрыть из-за переполненности, сообщает газета Trouw
со ссылкой на муниципальные власти.
Центр для приема беженцев, расположенный в здании выставочного центра в Утрехте, был задуман как место временного размещения для украинцев в ожидании получения ими долгосрочного жилья. Однако из-за нехватки жилья для беженцев в Нидерландах срок пребывания во временном центре вместо нескольких дней достигал несколько месяцев, что привело к его переполненности. Максимальная вместимость центра в Утрехте составляет 140 человек, однако это норма оказалась превышена.
«
"Санитарные помещения не предназначены для группы такого размера", - приводит газета слова представителя муниципалитета Утрехта Мартена Групстры. По его словам, в Нидерландах необходимо создавать больше мест для приема беженцев, иначе временный центр для соискателей убежища в Утрехте не сможет функционировать так, как было задумано.
Как отмечает издание, для украинских беженцев закрытие этого центра означает, что им придется искать место для проживания самостоятельно. Одиноким мужчинам и бездетным парам с Украины ранее уже и так отказывали в размещении в центре для беженцев в Утрехте. Однако, как пишет газета, украинцы могут обратиться за помощью напрямую в муниципалитеты, но они, вероятно, "не смогут сделать для них многого".
Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах.