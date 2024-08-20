https://ria.ru/20240820/netanyakhu-1967355648.html

Израиль приближается к ликвидации ХАМАС в секторе Газа, заявил Нетаньяху

Израиль приближается к ликвидации ХАМАС в секторе Газа, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 20.08.2024

Израиль приближается к ликвидации ХАМАС в секторе Газа, заявил Нетаньяху

Израиль шаг за шагом продвигается в деле ликвидации палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил во вторник премьер Биньямин Нетаньяху, перечислив... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:02

2024-08-20T16:02

2024-08-20T16:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Израиль шаг за шагом продвигается в деле ликвидации палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил во вторник премьер Биньямин Нетаньяху, перечислив ключевые успехи вооруженных сил. "Мы всеми силами стремимся свергнуть режим ХАМАС и ликвидировать его военный потенциал, и мы прогрессируем в этом... Мы приближаемся к этому шаг за шагом", - заявил Нетаньяху на встрече с объединениями израильтян, чьи близкие погибли в ходе боев в секторе Газы и были похищены палестинскими радикалами. Премьер в подтверждение своих слов упомянул ликвидацию главы боевого крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, захват Филадельфийского коридора, разделяющего сектор Газа и Египет, а также установление контроля над расположенным там же КПП "Рафах". Говоря об усилиях по освобождению израильских заложников, которые уже более 300 дней удерживаются в палестинском анклаве Нетаньяху заявил о цели освободить максимум заложников уже на первом этапе возможной сделки с ХАМАС. При этом, по его словам, крайне необходимо обеспечить сохранение стратегических интересов безопасности Израиля, к которым, в частности, относится контроль над Филадельфийским коридором. По израильским данным, через подземные туннели, проложенные в этой приграничной полосе, ХАМАС контрабандой получал большое количество оружия. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

https://ria.ru/20240820/gaza-1967216038.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, катар, египет, израиль, в мире