https://ria.ru/20240820/netanyakhu--1967372319.html

СМИ: Нетаньяху ограничил переговорщиков при обсуждении сделки в Дохе

СМИ: Нетаньяху ограничил переговорщиков при обсуждении сделки в Дохе - РИА Новости, 20.08.2024

СМИ: Нетаньяху ограничил переговорщиков при обсуждении сделки в Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Дохе не предоставил переговорщикам достаточного пространства для заключения сделки по... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:57

2024-08-20T16:57

2024-08-20T16:57

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Дохе не предоставил переговорщикам достаточного пространства для заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. "Нетаньяху заявил в понедельник госсекретарю (США Энтони - ред.) Блинкену, что он намерен добиться соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, однако израильские чиновники утверждают, что он (Нетаньяху - ред.) отказался предоставить своим переговорщикам достаточно пространства для заключения сделки", - говорится в сообщении. Как сообщили порталу израильские чиновники, переговорная группа проинформировала Нетаньяху, что заключение сделки может быть возможным, если он предоставит им больше пространства для манёвра, однако Нетаньяху отказался уступить и "сделал им выговор за капитуляцию". В связи с этим чиновники заявили, что жёсткая позиция Нетаньяху "значительно затрудняет" достижение соглашения. Также, по данным портала, все разногласия, которые удалось сгладить в Дохе, касались позиций США и Израиля, а не Израиля и палестинского движения ХАМАС. Израильский чиновник заявил порталу, что, несмотря на оптимизм США, египетские и катарские посредники не верили в достижение какого-либо реального прогресса на пути к заключению соглашения. В совместном заявлении США, Катара и Египта в ходе переговоров в Дохе, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html

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оон, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, сша, доха, абдель фаттах ас-сиси, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году