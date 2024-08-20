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Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/muzhestvo-1967430135.html
Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины
Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины - РИА Новости, 20.08.2024
Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины
Хорошо, что есть такие мужчины, которые готовы к решению задач специальной военной операции и готовы встать на защиту Родины, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:26
2024-08-20T22:26
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг — РИА Новости. Хорошо, что есть такие мужчины, которые готовы к решению задач специальной военной операции и готовы встать на защиту Родины, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Российском университете спецназа с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. "Хорошо, что есть вот такие парни, такие мужчины, которые готовы к решению задач. … Преодолевают это все ради родины, ради наших людей. И готовы встать на защиту родины", - сказал Путин. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий. "Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.
https://ria.ru/20240820/dobrovoltsy-1967426694.html
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
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общество, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины

Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины и решать цели СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг — РИА Новости. Хорошо, что есть такие мужчины, которые готовы к решению задач специальной военной операции и готовы встать на защиту Родины, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Российском университете спецназа с добровольцами, которые отправляются в зону СВО.
"Хорошо, что есть вот такие парни, такие мужчины, которые готовы к решению задач. … Преодолевают это все ради родины, ради наших людей. И готовы встать на защиту родины", - сказал Путин.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий.
"Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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