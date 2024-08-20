https://ria.ru/20240820/muzhestvo-1967430135.html

Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины

Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины - РИА Новости, 20.08.2024

Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины

Хорошо, что есть такие мужчины, которые готовы к решению задач специальной военной операции и готовы встать на защиту Родины, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:26

2024-08-20T22:26

2024-08-20T22:26

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

рамзан кадыров

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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг — РИА Новости. Хорошо, что есть такие мужчины, которые готовы к решению задач специальной военной операции и готовы встать на защиту Родины, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Российском университете спецназа с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. "Хорошо, что есть вот такие парни, такие мужчины, которые готовы к решению задач. … Преодолевают это все ради родины, ради наших людей. И готовы встать на защиту родины", - сказал Путин. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий. "Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.

https://ria.ru/20240820/dobrovoltsy-1967426694.html

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Разговор Путина с добровольцами Разговор Путина с добровольцами 2024-08-20T22:26 true PT1M21S

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общество, россия, владимир путин, рамзан кадыров