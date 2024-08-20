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Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.08.2024
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05:15 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/motostrelki-1967220419.html
Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.08.2024
Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Мотострелки группировки войск "Центр" взяли штурмом опорный пункт ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении, сообщили... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:15
2024-08-20T05:15
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ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Центр" взяли штурмом опорный пункт ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения "Урал" группировки войск "Центр" под умелым руководством командира батальона с позывным "Чита" выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что управление боем ведётся в круглосуточном режиме с тщательно замаскированного заглубленного командного пункта батальона. В случае необходимости командир запрашивает огонь артиллерии. Поддержку штурмовикам составляют разведывательные беспилотники, операторы которых постоянно транслируют видео на командный пункт и наблюдают обстановку в районе выполнения боевой задачи. "Задача выполняется успешно, есть потери со стороны противника. Успешно давим, применяем FPV, сбросы и артиллерию. Задача выполняется достойным образом. Каждый день овладеваем каким-то участком или районом обороны противника", – рассказал командир батальона с позывным "Чита". В МО РФ отметили, что смелые и решительные действия штурмовиков, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволяют постепенно вытеснять противника с подготовленных рубежей и выполнять поставленные задачи.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ к юго-западу от Очеретино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Центр" взяли штурмом опорный пункт ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения "Урал" группировки войск "Центр" под умелым руководством командира батальона с позывным "Чита" выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что управление боем ведётся в круглосуточном режиме с тщательно замаскированного заглубленного командного пункта батальона. В случае необходимости командир запрашивает огонь артиллерии. Поддержку штурмовикам составляют разведывательные беспилотники, операторы которых постоянно транслируют видео на командный пункт и наблюдают обстановку в районе выполнения боевой задачи.
"Задача выполняется успешно, есть потери со стороны противника. Успешно давим, применяем FPV, сбросы и артиллерию. Задача выполняется достойным образом. Каждый день овладеваем каким-то участком или районом обороны противника", – рассказал командир батальона с позывным "Чита".
В МО РФ отметили, что смелые и решительные действия штурмовиков, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволяют постепенно вытеснять противника с подготовленных рубежей и выполнять поставленные задачи.
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