https://ria.ru/20240820/moskva-1967375987.html

Энергетики Москвы наращивают объемы строительства сети 20 киловольт

Энергетики Москвы наращивают объемы строительства сети 20 киловольт - РИА Новости, 20.08.2024

Энергетики Москвы наращивают объемы строительства сети 20 киловольт

Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:26

2024-08-20T17:26

2024-08-20T17:26

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловольт - это одно из самых перспективных направлений энергетики. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловольт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что использование электрических сетей 20 киловольт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии. "В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4 тысяч километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в будущем активное развитие сети 20 киловольт позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.

https://ria.ru/20240819/biryukov-1967017000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы