https://ria.ru/20240820/moskva-1967263176.html
В Москве инновационные и промпредприятия создают тысячи рабочих мест
В Москве инновационные и промпредприятия создают тысячи рабочих мест - РИА Новости, 20.08.2024
В Москве инновационные и промпредприятия создают тысячи рабочих мест
На территории технологических парков столицы открылись новые производства, которые появились в рамках реализации программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:13
2024-08-20T11:13
2024-08-20T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
зеленоград
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На территории технологических парков столицы открылись новые производства, которые появились в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на развитие промышленности. В том числе, в 2020 году в столице была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда. По ее условиям девелопер получает льготу при переоформлении земельного участка под жилищное строительство, если одновременно с многоквартирным домом возведет коммерческий или социальный объект, куда смогут трудоустроиться жители столицы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что на данный момент инвесторы построили три промышленных технологических парка, и здесь уже начали размещать свои производственные линии компании различных отраслей промышленности.Таким образом, в промышленном парке "Бутово" локализовался производитель изделий из картона – компания "Престижпак", продукция которой – бумажные и крафт-пакеты. Также разработчики воздухораспределительных устройств для систем вентиляции и кондиционирования. Компания Redvent приобрела помещение площадью более 800 квадратных метров, чтобы разместить там часть своего металлообрабатывающего производства.Строительно-промышленная компания "Префаб Технологии" открывает на территории парка конвейерные линии по изготовлению сантехнических и навесных модулей, а также сборке шахт-пакетов. Также на площадках промпарка расположатся изготовители медицинского оборудования, а также профессиональной косметики."Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в промышленном парке "Бутово" смогут трудоустроиться более 1,8 тысячи человек", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Площади технопарка "Крекшино" к моменту его ввода в эксплуатацию сдали в аренду. Там расположилось современное швейное производство.Высокотехнологичные компании, которые производят изделия медицинского назначения, а также оборудование и комплектующие для металлургической, нефтяной и газовой промышленности, расположились в трех корпусах технопарка "Алабушево". Их ввели в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Резиденты могут претендовать на льготы особой экономической зоны "Технополис Москва": сниженное налогооблажение, беспошлинный импорт товаров и другие преференции.На данный момент с будущими резидентами идут переговоры о размещении инновационных производств в двух корпусах и офисном здании второй очереди технопарка "Алабушево". Строительство будет завершено в 2026 году. С помощью реализации проекта суммарно в Зеленограде появится около 2,5 тысячи рабочих мест.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики.
https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html
https://ria.ru/20240819/moskva-1967049875.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, зеленоград
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Зеленоград
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На территории технологических парков столицы открылись новые производства, которые появились в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина
в городе реализуется комплекс мер, направленных на развитие промышленности. В том числе, в 2020 году в столице была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда. По ее условиям девелопер получает льготу при переоформлении земельного участка под жилищное строительство, если одновременно с многоквартирным домом возведет коммерческий или социальный объект, куда смогут трудоустроиться жители столицы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что на данный момент инвесторы построили три промышленных технологических парка, и здесь уже начали размещать свои производственные линии компании различных отраслей промышленности.
Таким образом, в промышленном парке "Бутово" локализовался производитель изделий из картона – компания "Престижпак", продукция которой – бумажные и крафт-пакеты. Также разработчики воздухораспределительных устройств для систем вентиляции и кондиционирования. Компания Redvent приобрела помещение площадью более 800 квадратных метров, чтобы разместить там часть своего металлообрабатывающего производства.
Строительно-промышленная компания "Префаб Технологии" открывает на территории парка конвейерные линии по изготовлению сантехнических и навесных модулей, а также сборке шахт-пакетов. Также на площадках промпарка расположатся изготовители медицинского оборудования, а также профессиональной косметики.
"Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в промышленном парке "Бутово" смогут трудоустроиться более 1,8 тысячи человек", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Площади технопарка "Крекшино" к моменту его ввода в эксплуатацию сдали в аренду. Там расположилось современное швейное производство.
Высокотехнологичные компании, которые производят изделия медицинского назначения, а также оборудование и комплектующие для металлургической, нефтяной и газовой промышленности, расположились в трех корпусах технопарка "Алабушево". Их ввели в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Резиденты могут претендовать на льготы особой экономической зоны "Технополис Москва": сниженное налогооблажение, беспошлинный импорт товаров и другие преференции.
На данный момент с будущими резидентами идут переговоры о размещении инновационных производств в двух корпусах и офисном здании второй очереди технопарка "Алабушево". Строительство будет завершено в 2026 году. С помощью реализации проекта суммарно в Зеленограде
появится около 2,5 тысячи рабочих мест.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики.