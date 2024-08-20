https://ria.ru/20240820/moskva-1967263176.html

В Москве инновационные и промпредприятия создают тысячи рабочих мест

В Москве инновационные и промпредприятия создают тысячи рабочих мест - РИА Новости, 20.08.2024

В Москве инновационные и промпредприятия создают тысячи рабочих мест

На территории технологических парков столицы открылись новые производства, которые появились в рамках реализации программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:13

2024-08-20T11:13

2024-08-20T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

зеленоград

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На территории технологических парков столицы открылись новые производства, которые появились в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на развитие промышленности. В том числе, в 2020 году в столице была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда. По ее условиям девелопер получает льготу при переоформлении земельного участка под жилищное строительство, если одновременно с многоквартирным домом возведет коммерческий или социальный объект, куда смогут трудоустроиться жители столицы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что на данный момент инвесторы построили три промышленных технологических парка, и здесь уже начали размещать свои производственные линии компании различных отраслей промышленности.Таким образом, в промышленном парке "Бутово" локализовался производитель изделий из картона – компания "Престижпак", продукция которой – бумажные и крафт-пакеты. Также разработчики воздухораспределительных устройств для систем вентиляции и кондиционирования. Компания Redvent приобрела помещение площадью более 800 квадратных метров, чтобы разместить там часть своего металлообрабатывающего производства.Строительно-промышленная компания "Префаб Технологии" открывает на территории парка конвейерные линии по изготовлению сантехнических и навесных модулей, а также сборке шахт-пакетов. Также на площадках промпарка расположатся изготовители медицинского оборудования, а также профессиональной косметики."Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в промышленном парке "Бутово" смогут трудоустроиться более 1,8 тысячи человек", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Площади технопарка "Крекшино" к моменту его ввода в эксплуатацию сдали в аренду. Там расположилось современное швейное производство.Высокотехнологичные компании, которые производят изделия медицинского назначения, а также оборудование и комплектующие для металлургической, нефтяной и газовой промышленности, расположились в трех корпусах технопарка "Алабушево". Их ввели в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Резиденты могут претендовать на льготы особой экономической зоны "Технополис Москва": сниженное налогооблажение, беспошлинный импорт товаров и другие преференции.На данный момент с будущими резидентами идут переговоры о размещении инновационных производств в двух корпусах и офисном здании второй очереди технопарка "Алабушево". Строительство будет завершено в 2026 году. С помощью реализации проекта суммарно в Зеленограде появится около 2,5 тысячи рабочих мест.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики.

https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

https://ria.ru/20240819/moskva-1967049875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, зеленоград