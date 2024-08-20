https://ria.ru/20240820/moskva-1967256431.html

В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло

В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло - РИА Новости, 20.08.2024

В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло

Правоохранители задержали бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения, от которых пострадали не менее 40 человек на сумму РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:42

2024-08-20T10:42

2024-08-20T10:58

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения, от которых пострадали не менее 40 человек на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы. "Андрей Сидоропуло задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в совершении мошенничеств группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Москвы", - говорится в сообщении. В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был накануне в Краснодаре. По информации прокуратуры, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы, прямые эфиры - но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Как полагает следствие, соучастники организовали рекламную кампанию, "конспирируя при этом свою преступную деятельность". Они предусмотрели возможность получать деньги от клиентов в рамках подписанных онлайн договоров оферты на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию о самих услугах и порядке их оказания, а для очного обучения открыли офисы в Москве и Краснодаре. "От действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы… от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20240712/moshenniki-1959361972.html

https://ria.ru/20240725/shabutdinov-1962029030.html

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происшествия, москва, россия, краснодарский край