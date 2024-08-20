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В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло - РИА Новости, 20.08.2024
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10:42 20.08.2024 (обновлено: 10:58 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/moskva-1967256431.html
В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло
В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло - РИА Новости, 20.08.2024
В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло
Правоохранители задержали бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения, от которых пострадали не менее 40 человек на сумму РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:42
2024-08-20T10:58
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения, от которых пострадали не менее 40 человек на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы. "Андрей Сидоропуло задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в совершении мошенничеств группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Москвы", - говорится в сообщении. В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был накануне в Краснодаре. По информации прокуратуры, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы, прямые эфиры - но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Как полагает следствие, соучастники организовали рекламную кампанию, "конспирируя при этом свою преступную деятельность". Они предусмотрели возможность получать деньги от клиентов в рамках подписанных онлайн договоров оферты на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию о самих услугах и порядке их оказания, а для очного обучения открыли офисы в Москве и Краснодаре. "От действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы… от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20240712/moshenniki-1959361972.html
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происшествия, москва, россия, краснодарский край
Происшествия, Москва, Россия, Краснодарский край
В Москве задержали находившегося в розыске кубанского блогера Сидоропуло

Бизнес-коуча Сидоропуло обвинили в мошенничестве на 8,3 миллиона рублей

© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсетиАндрей Сидоропуло
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсети
Андрей Сидоропуло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения, от которых пострадали не менее 40 человек на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы.
«
"Андрей Сидоропуло задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в совершении мошенничеств группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Москвы", - говорится в сообщении.
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В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был накануне в Краснодаре.
По информации прокуратуры, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы, прямые эфиры - но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
Как полагает следствие, соучастники организовали рекламную кампанию, "конспирируя при этом свою преступную деятельность". Они предусмотрели возможность получать деньги от клиентов в рамках подписанных онлайн договоров оферты на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию о самих услугах и порядке их оказания, а для очного обучения открыли офисы в Москве и Краснодаре.
"От действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы… от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей", - уточняется в релизе.
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