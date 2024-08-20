https://ria.ru/20240820/moskva-1967242077.html

В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами

В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами - РИА Новости, 20.08.2024

В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами

В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:42

2024-08-20T09:42

2024-08-20T09:42

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время проведения столичной программы капитального ремонта в городе восстановили 71 жилой дом с круглыми окнами на фасадах. Это редкий элемент для московских многоэтажек - у большинства строений окна прямоугольные", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что одно из таких зданий находится по адресу улица Новопесчаная, дом №14. Круглое слуховое окно расположено на парадном фасаде по центру фигурного аттика. Со стороны двора над подъездами также находятся круглые окна. В рамках капитального ремонта фасад промыли, заделали швы и трещины специальным наполнителем, нанесли антигрибковый раствор и отремонтировали декоративные элементы. "Еще одним отремонтированным зданием с круглыми окнами стал дом №7 на Ленинском проспекте… В рамках столичной программы капитального ремонта в здании прошли работы по восстановлению фасада, крыши и замене инженерных систем. Ремонт фасада проводился в несколько этапов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240819/lepnina-1967009397.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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