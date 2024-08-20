https://ria.ru/20240820/moskva-1967242077.html
В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами
В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами - РИА Новости, 20.08.2024
В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами
В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:42
2024-08-20T09:42
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время проведения столичной программы капитального ремонта в городе восстановили 71 жилой дом с круглыми окнами на фасадах. Это редкий элемент для московских многоэтажек - у большинства строений окна прямоугольные", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что одно из таких зданий находится по адресу улица Новопесчаная, дом №14. Круглое слуховое окно расположено на парадном фасаде по центру фигурного аттика. Со стороны двора над подъездами также находятся круглые окна. В рамках капитального ремонта фасад промыли, заделали швы и трещины специальным наполнителем, нанесли антигрибковый раствор и отремонтировали декоративные элементы. "Еще одним отремонтированным зданием с круглыми окнами стал дом №7 на Ленинском проспекте… В рамках столичной программы капитального ремонта в здании прошли работы по восстановлению фасада, крыши и замене инженерных систем. Ремонт фасада проводился в несколько этапов", - уточняется в сообщении.
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москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве капитально отремонтировали 71 дом с редкими круглыми окнами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За время проведения столичной программы капитального ремонта в городе восстановили 71 жилой дом с круглыми окнами на фасадах. Это редкий элемент для московских многоэтажек - у большинства строений окна прямоугольные", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что одно из таких зданий находится по адресу улица Новопесчаная, дом №14. Круглое слуховое окно расположено на парадном фасаде по центру фигурного аттика. Со стороны двора над подъездами также находятся круглые окна. В рамках капитального ремонта фасад промыли, заделали швы и трещины специальным наполнителем, нанесли антигрибковый раствор и отремонтировали декоративные элементы.
"Еще одним отремонтированным зданием с круглыми окнами стал дом №7 на Ленинском проспекте… В рамках столичной программы капитального ремонта
в здании прошли работы по восстановлению фасада, крыши и замене инженерных систем. Ремонт фасада проводился в несколько этапов", - уточняется в сообщении.