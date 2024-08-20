https://ria.ru/20240820/moskva-1967241917.html
Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года
Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года - РИА Новости, 20.08.2024
Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более двух миллионов анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:41
2024-08-20T09:41
2024-08-20T09:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
вода
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более двух миллионов анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. В этом году провели уже свыше 2 миллионов различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - подчеркнул Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям. "С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, данные поступают в единую информационную систему, что позволяет специалистам быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для оперативного анализа воды на месте отбора проб при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Вода
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более двух миллионов анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. В этом году провели уже свыше 2 миллионов различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям.
"С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, данные поступают в единую информационную систему, что позволяет специалистам быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - добавил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для оперативного анализа воды на месте отбора проб при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы.