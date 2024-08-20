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Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за татуировки - РИА Новости, 20.08.2024
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01:39 20.08.2024 (обновлено: 01:43 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/moskva-1967209929.html
Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за татуировки
Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за татуировки - РИА Новости, 20.08.2024
Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за татуировки
Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за того, что во время флюорографии в СИЗО обнажил торс с татуировками АУЕ*, суд решил, что это не... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T01:39
2024-08-20T01:43
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за того, что во время флюорографии в СИЗО обнажил торс с татуировками АУЕ*, суд решил, что это не пропаганда, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказали в правоохранительных органах, в марте этого года мужчина, который содержится в СИЗО в Москве, в кабинете рентгенографии в следственном изоляторе, куда пришел делать флюорографию, якобы демонстрировал врачам татуировки с изображением символики запрещенной в России экстремистской организации АУЕ*. Мужчина в свою очередь утверждал, что не имел намерений специально демонстрировать кому-либо татуировки, а вынужден был раздеться для проведения процедуры. Более того, мужчина выразил сожаления о наличии татуировок и заявил, что намерен удалить их после освобождения. "Суд счел, что наличие у мужчины татуировок не является публичной демонстрацией экстремистской символики. В результате собранные следствием доказательства не подтвердили вину фигуранта. Таким образом суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций)", — сказал собеседник.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240819/avariya-1967195481.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за татуировки

Арестованный чуть не попал на "административку" за голый торс с татуировкой АУЕ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Арестованный в Москве чуть не попал на "административку" из-за того, что во время флюорографии в СИЗО обнажил торс с татуировками АУЕ*, суд решил, что это не пропаганда, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказали в правоохранительных органах, в марте этого года мужчина, который содержится в СИЗО в Москве, в кабинете рентгенографии в следственном изоляторе, куда пришел делать флюорографию, якобы демонстрировал врачам татуировки с изображением символики запрещенной в России экстремистской организации АУЕ*.
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Мужчина в свою очередь утверждал, что не имел намерений специально демонстрировать кому-либо татуировки, а вынужден был раздеться для проведения процедуры. Более того, мужчина выразил сожаления о наличии татуировок и заявил, что намерен удалить их после освобождения.
"Суд счел, что наличие у мужчины татуировок не является публичной демонстрацией экстремистской символики. В результате собранные следствием доказательства не подтвердили вину фигуранта. Таким образом суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций)", — сказал собеседник.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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