https://ria.ru/20240820/moskalkova-1967399118.html

За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова

За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.08.2024

За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова

За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, однако в структурах ООН практически не было реакции на это, заявила Уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:50

2024-08-20T18:50

2024-08-20T18:50

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татьяна москалькова

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, однако в структурах ООН практически не было реакции на это, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Русофобия набирала обороты. За последние пять лет она просто достигает своего апогея. Однако в ООНовских структурах мы практически не услышали реакции на дискриминацию человека по национальному признаку, русского человека, человека, который говорит на русском языке", - сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов". Федеральный омбудсмен напомнила, что постоянно обращается в Верховному комиссару ООН по правам человека, к Комиссару по правам человека Совета Европы, к председателю БДИПЧ, к председателю Комиссии по противодействию дискриминации. "Я не могу сказать, что не было реакции вообще, она была, но робкая", - подчеркнула Москалькова.

https://ria.ru/20240726/ssha-1962143910.html

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бюро по демократическим институтам и правам человека, совет европы, оон, татьяна москалькова, россия, в мире