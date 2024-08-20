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За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.08.2024
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18:50 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/moskalkova-1967399118.html
За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова
За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.08.2024
За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова
За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, однако в структурах ООН практически не было реакции на это, заявила Уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:50
2024-08-20T18:50
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совет европы
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, однако в структурах ООН практически не было реакции на это, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Русофобия набирала обороты. За последние пять лет она просто достигает своего апогея. Однако в ООНовских структурах мы практически не услышали реакции на дискриминацию человека по национальному признаку, русского человека, человека, который говорит на русском языке", - сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов". Федеральный омбудсмен напомнила, что постоянно обращается в Верховному комиссару ООН по правам человека, к Комиссару по правам человека Совета Европы, к председателю БДИПЧ, к председателю Комиссии по противодействию дискриминации. "Я не могу сказать, что не было реакции вообще, она была, но робкая", - подчеркнула Москалькова.
https://ria.ru/20240726/ssha-1962143910.html
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бюро по демократическим институтам и правам человека, совет европы, оон, татьяна москалькова, россия, в мире
Бюро по демократическим институтам и правам человека, Совет Европы, ООН, Татьяна Москалькова, Россия, В мире
За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, заявила Москалькова

Москалькова: за последние 5 лет русофобия достигла апогея, ООН не реагирует

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. За последние пять лет русофобия достигла своего апогея, однако в структурах ООН практически не было реакции на это, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Русофобия набирала обороты. За последние пять лет она просто достигает своего апогея. Однако в ООНовских структурах мы практически не услышали реакции на дискриминацию человека по национальному признаку, русского человека, человека, который говорит на русском языке", - сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов".
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Федеральный омбудсмен напомнила, что постоянно обращается в Верховному комиссару ООН по правам человека, к Комиссару по правам человека Совета Европы, к председателю БДИПЧ, к председателю Комиссии по противодействию дискриминации.
"Я не могу сказать, что не было реакции вообще, она была, но робкая", - подчеркнула Москалькова.
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Бюро по демократическим институтам и правам человекаСовет ЕвропыООНТатьяна МоскальковаРоссияВ мире
 
 
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