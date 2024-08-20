https://ria.ru/20240820/moskalkova--1967386219.html
Москалькова отправила сотрудников на помощь омбудсмену Курской области
Москалькова отправила сотрудников на помощь омбудсмену Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Москалькова отправила сотрудников на помощь омбудсмену Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что отправила сегодня своих сотрудников на помощь омбудсмену Курской области. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:47
2024-08-20T17:47
2024-08-20T17:57
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что отправила сегодня своих сотрудников на помощь омбудсмену Курской области."Сегодня в Курской области погибли люди, пострадали. Я отправила в 6 утра своих сотрудников на помощь нашему омбудсмену, уполномоченному по правам человека в Курской области, чтобы он включился в помощь по защите прав человека", - сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967281225.html
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курская область, татьяна москалькова, россия, общество
Курская область, Татьяна Москалькова, Россия, Общество
Москалькова отправила сотрудников на помощь омбудсмену Курской области
Москалькова отправила своих сотрудников на помощь омбудсмену Курской области