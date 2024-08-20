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В Курской области предупредили о вымогательстве денег за сведения о родных - РИА Новости, 20.08.2024
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15:12 20.08.2024 (обновлено: 15:48 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967339966.html
В Курской области предупредили о вымогательстве денег за сведения о родных
В Курской области предупредили о вымогательстве денег за сведения о родных - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области предупредили о вымогательстве денег за сведения о родных
Правительство Курской области предупредило о мошенниках, которые обещают местным жителям за вознаграждение информацию о пропавших родственниках, мошенники... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:12
2024-08-20T15:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
российский красный крест
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство Курской области предупредило о мошенниках, которые обещают местным жителям за вознаграждение информацию о пропавших родственниках, мошенники получают деньги и пропадают. Ранее оперативный штаб Курской области призывал жителей региона не публиковать данные родных, с которыми утеряна связь. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" также решил закрыть информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников. "Убедительно просим вас не размещать в социальных сетях и мессенджерах информацию о своих близких. Уже известны случаи, когда мошенники вымогали у жителей Курской области деньги за информацию о людях, пропавших во время действия ЧС. Нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, называют особые приметы разыскиваемого, взамен требуют денежные средства, а затем просто пропадают", - говорится в Telegram-канале правительства региона. Власти напоминают, что поиском пропавших занимается Российский Красный Крест, который работает исключительно напрямую с людьми, и что публикация данных о пропавших в открытых источниках полностью остановлена. "По вопросам восстановления контактов с родственниками можно обращаться по специальному номеру Российского Красного Креста +7-800-250-56-29. Также информацию можно получить, воспользовавшись специальным электронным помощником @PomogyKursk_bot. В круглосуточном режиме продолжает работать и телефон горячей линии 112", - уточняется в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html
https://ria.ru/20240814/moshenniki-1966049884.html
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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, российский красный крест, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область, Российский Красный Крест, Вооруженные силы Украины, Общество
В Курской области предупредили о вымогательстве денег за сведения о родных

Власти Курской области предупредили о вымогательстве денег за сведения о родных

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство Курской области предупредило о мошенниках, которые обещают местным жителям за вознаграждение информацию о пропавших родственниках, мошенники получают деньги и пропадают.
Ранее оперативный штаб Курской области призывал жителей региона не публиковать данные родных, с которыми утеряна связь. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" также решил закрыть информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников.
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"Убедительно просим вас не размещать в социальных сетях и мессенджерах информацию о своих близких. Уже известны случаи, когда мошенники вымогали у жителей Курской области деньги за информацию о людях, пропавших во время действия ЧС. Нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, называют особые приметы разыскиваемого, взамен требуют денежные средства, а затем просто пропадают", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
Власти напоминают, что поиском пропавших занимается Российский Красный Крест, который работает исключительно напрямую с людьми, и что публикация данных о пропавших в открытых источниках полностью остановлена.
"По вопросам восстановления контактов с родственниками можно обращаться по специальному номеру Российского Красного Креста +7-800-250-56-29. Также информацию можно получить, воспользовавшись специальным электронным помощником @PomogyKursk_bot. В круглосуточном режиме продолжает работать и телефон горячей линии 112", - уточняется в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияКурская областьБрянская областьРоссийский Красный КрестВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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