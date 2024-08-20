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Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 20.08.2024
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02:16 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html
Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 20.08.2024
Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram - они отправляют большое количество запросов для получения кода на вход, а затем предлагают... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:16
2024-08-20T02:16
общество
технологии
алла храпунова
telegram
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram - они отправляют большое количество запросов для получения кода на вход, а затем предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Для кражи аккаунта в Telegram мошенники придумали такой способ - они направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения входа в приложение нужного им абонента. После этого, используя поддельный аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности своего аккаунта и предотвращения удаления учетной записи", - сообщила Храпунова. Эксперт призвала помнить, что переходить по ссылкам опасно. "При необходимости перехода предварительно нужно проверить ссылку через специальные сервисы выявления встроенных вирусных наполнений", - рекомендует она.
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html
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общество, технологии, алла храпунова, telegram, россия
Общество, Технологии, Алла Храпунова, Telegram, Россия
Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Эксперт Храпунова: мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram - они отправляют большое количество запросов для получения кода на вход, а затем предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Для кражи аккаунта в Telegram мошенники придумали такой способ - они направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения входа в приложение нужного им абонента. После этого, используя поддельный аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности своего аккаунта и предотвращения удаления учетной записи", - сообщила Храпунова.
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Эксперт призвала помнить, что переходить по ссылкам опасно.
"При необходимости перехода предварительно нужно проверить ссылку через специальные сервисы выявления встроенных вирусных наполнений", - рекомендует она.
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