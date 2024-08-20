https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html

Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 20.08.2024

Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram - они отправляют большое количество запросов для получения кода на вход, а затем предлагают... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T02:16

2024-08-20T02:16

2024-08-20T02:16

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram - они отправляют большое количество запросов для получения кода на вход, а затем предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Для кражи аккаунта в Telegram мошенники придумали такой способ - они направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения входа в приложение нужного им абонента. После этого, используя поддельный аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности своего аккаунта и предотвращения удаления учетной записи", - сообщила Храпунова. Эксперт призвала помнить, что переходить по ссылкам опасно. "При необходимости перехода предварительно нужно проверить ссылку через специальные сервисы выявления встроенных вирусных наполнений", - рекомендует она.

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html

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общество, технологии, алла храпунова, telegram, россия