https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html

Юрист предупредил о стоп-словах в разговоре с мошенниками

Юрист предупредил о стоп-словах в разговоре с мошенниками - РИА Новости, 20.08.2024

Юрист предупредил о стоп-словах в разговоре с мошенниками

В разговоре по телефону с незнакомцами лучше быть максимально сдержанным, а от употребления некоторых слов и вовсе воздержаться, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T02:15

2024-08-20T02:15

2024-08-20T02:15

общество

россия

мошенники

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В разговоре по телефону с незнакомцами лучше быть максимально сдержанным, а от употребления некоторых слов и вовсе воздержаться, рассказал в интервью агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.Нельзя говорить “да” и “нет” — ведь их могут записать и потом использовать в разговоре с банковским роботом. Лучше сказать “алло” или “слушаю вас”. Никогда не называйте реквизиты банковской карты — именно за ними часто охотятся аферисты, прикрываясь службой безопасности банка. Помните, что банк не звонит клиентам по вопросам операций и не просит указать реквизиты счетов, персональные и личные сведения.Представители правоохранительных органов также не звонят по телефону — у них нет на это ни времени, ни желания, поскольку работы и без того хватает."Правильным ответом в том случае, если вам звонит грозный "полковник", будет попросить его прислать повестку (согласно ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ, повестка – единственный надлежащий способ вызова на допрос) по адресу регистрации и повесить трубку", — заключил юрист.

https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html

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общество, россия, мошенники