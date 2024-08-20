Юрист предупредил о стоп-словах в разговоре с мошенниками
Эксперт Палюлин: нельзя говорить "да" или "нет" мошенникам
© iStock.com / RainStarВзволнованная девушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке
© iStock.com / RainStar
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В разговоре по телефону с незнакомцами лучше быть максимально сдержанным, а от употребления некоторых слов и вовсе воздержаться, рассказал в интервью агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.
Нельзя говорить “да” и “нет” — ведь их могут записать и потом использовать в разговоре с банковским роботом. Лучше сказать “алло” или “слушаю вас”. Никогда не называйте реквизиты банковской карты — именно за ними часто охотятся аферисты, прикрываясь службой безопасности банка. Помните, что банк не звонит клиентам по вопросам операций и не просит указать реквизиты счетов, персональные и личные сведения.
Представители правоохранительных органов также не звонят по телефону — у них нет на это ни времени, ни желания, поскольку работы и без того хватает.
"Правильным ответом в том случае, если вам звонит грозный "полковник", будет попросить его прислать повестку (согласно ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ, повестка – единственный надлежащий способ вызова на допрос) по адресу регистрации и повесить трубку", — заключил юрист.
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18 августа, 02:17