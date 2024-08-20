https://ria.ru/20240820/mosgorsud-1967285216.html

Cуд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве на западе Москвы

Cуд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве на западе Москвы - РИА Новости, 20.08.2024

Cуд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве на западе Москвы

Мосгорсуд вновь оставил в СИЗО Андрея Демина, обвиняемого в резонансном убийстве на западе столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:36

2024-08-20T12:36

2024-08-20T12:36

происшествия

москва

андрей демин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мосгорсуд вновь оставил в СИЗО Андрея Демина, обвиняемого в резонансном убийстве на западе столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. После того как Демин вышел из комы, суд 11 июля его арестовал. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, Демин останется под стражей до 6 сентября. Адвокат обвиняемого просила избрать домашний арест из-за состояния его здоровья. Сам Демин заявил, что он в случае назначения ему такой меры не сможет скрыться от следствия и не станет оказывать давления на свидетелей. В суд на рассмотрение пришла мать Балишанского, она выступила против смягчения меры пресечения. "Демин убивал моего сына из автоматического оружия… отстреливался от полицейских, о каком смягчении может идти речь?" - возмутилась женщина. По данным следствия, Демин выпустил в Балишанского пять пуль. Прокуратура и СК сообщали, что фигурант частично признал вину и сообщил, что планировал совершить убийство с 2019 года на почве личных неприязненных отношений. Демину предъявлено обвинение по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20240606/moskva-1951051123.html

https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html

https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html

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происшествия, москва, андрей демин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), россия