https://ria.ru/20240820/morpekhi-1967219687.html

Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области

Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе иностранной, Минобороны опубликовало кадры... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:05

2024-08-20T05:05

2024-08-20T09:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе иностранной, Минобороны опубликовало кадры разбитых машин."Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники", — говорится в сообщении. ВСУ потеряли бронетранспортеры Stryker и "Козак", бронеавтомобиль HMMWV, а также роту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По данным пресс-службы, военные захватили два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминную машину Cougar, а также взяли в плен несколько военнослужащих противника.Нападение на Курскую областьПодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная российскими морпехами техника ВСУ в Курской области Минобороны показало уничтоженную российскими морпехами технику ВСУ в Курской области. 2024-08-20T05:05 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность