https://ria.ru/20240820/morpekhi-1967219687.html
Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области
Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе иностранной, Минобороны опубликовало кадры... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:05
2024-08-20T05:05
2024-08-20T09:00
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе иностранной, Минобороны опубликовало кадры разбитых машин."Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники", — говорится в сообщении. ВСУ потеряли бронетранспортеры Stryker и "Козак", бронеавтомобиль HMMWV, а также роту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По данным пресс-службы, военные захватили два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминную машину Cougar, а также взяли в плен несколько военнослужащих противника.Нападение на Курскую областьПодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Уничтоженная российскими морпехами техника ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтоженную российскими морпехами технику ВСУ в Курской области.
2024-08-20T05:05
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Морпехи уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области
Минобороны: морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе иностранной, Минобороны опубликовало кадры разбитых машин.
"Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники", — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли бронетранспортеры Stryker и "Козак", бронеавтомобиль HMMWV, а также роту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
По данным пресс-службы, военные захватили два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминную машину Cougar, а также взяли в плен несколько военнослужащих противника.
Нападение на Курскую область
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.