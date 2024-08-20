https://ria.ru/20240820/moldaviya-1967367418.html
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах - РИА Новости, 20.08.2024
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока "Победа" к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:43
2024-08-20T16:43
2024-08-20T16:58
молдавия
в мире
кишинев
марина таубер
майя санду
илан шор
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока "Победа" к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на 22 августа, сообщила во вторник исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер.Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате."Заседание перенесено на 22 августа, тогда будет вынесен вердикт. У представителей ЦИК не было аргументов, чтобы подтвердить свою позицию, мы рассчитываем на справедливое решение судей", - заявила Таубер.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html
https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html
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молдавия, в мире, кишинев, марина таубер, майя санду, илан шор, блок "победа"
Молдавия, В мире, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Блок "Победа"
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах
Таубер: суд по участию блока "Победа" в выборах перенесли на 22 августа
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока "Победа" к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на 22 августа, сообщила во вторник исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
"Заседание перенесено на 22 августа, тогда будет вынесен вердикт. У представителей ЦИК не было аргументов, чтобы подтвердить свою позицию, мы рассчитываем на справедливое решение судей", - заявила Таубер.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду
, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Двадцать первого апреля в Москве
прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС
и ее сотрудничество с Россией
. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение
" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор
, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США
.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.