Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 20.08.2024 (обновлено: 16:58 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/moldaviya-1967367418.html
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах - РИА Новости, 20.08.2024
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока "Победа" к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:43
2024-08-20T16:58
молдавия
в мире
кишинев
марина таубер
майя санду
илан шор
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966566077_0:346:2895:1974_1920x0_80_0_0_eaf437d2a35d0fc7b197f1b49c7b709a.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока "Победа" к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на 22 августа, сообщила во вторник исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер.Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате."Заседание перенесено на 22 августа, тогда будет вынесен вердикт. У представителей ЦИК не было аргументов, чтобы подтвердить свою позицию, мы рассчитываем на справедливое решение судей", - заявила Таубер.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html
https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html
https://ria.ru/20240819/moldaviya-1967180945.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966566077_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ac064caf30fd707c452e844b562a95ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, кишинев, марина таубер, майя санду, илан шор, блок "победа"
Молдавия, В мире, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Блок "Победа"
В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока "Победа" в выборах

Таубер: суд по участию блока "Победа" в выборах перенесли на 22 августа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПеред началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Перед началом съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока "Победа" к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на 22 августа, сообщила во вторник исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон
Вчера, 14:46
"Заседание перенесено на 22 августа, тогда будет вынесен вердикт. У представителей ЦИК не было аргументов, чтобы подтвердить свою позицию, мы рассчитываем на справедливое решение судей", - заявила Таубер.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В молдавской оппозиции назвали альтернативу евроинтеграции
Вчера, 11:42
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
ЦИК Молдавии планирует открыть 29 избирательных участков в России
19 августа, 19:56
 
МолдавияВ миреКишиневМарина ТауберМайя СандуИлан ШорБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала